【週刊台湾ビジネスニュース】電動アシスト自転車、自爆型水上ドローン、セミコン台湾開幕、輸出総額過去最高、ドムドムハンバーガー初出店【2025/09/15号】

台湾に拠点を置き、各種コンサルティング、リサーチ、日本人向け台湾経済ニュース、クラウドサービスの提供などを行う情報サービス企業グループ「ワイズコンサルティング」は、台湾経済に関する注目動向をまとめたレポートを発表しました。

本号では、セミコン台湾の開幕を前に「台湾優位はあと2～3年」との危機感が示された半導体業界の動向や、iPhone17効果で台湾の月間輸出総額が過去最高を更新したニュース、さらに自爆型水上ドローンや電動アシスト自転車、中国市場進出など、多角的に進化を続ける台湾の最新トレンドを分析しています。

【トピック１】

セミコン台湾開幕、「台湾優位はあと2～3年」



世界最大規模の半導体業界の国際展示会、国際半導体展（セミコン台湾）が9月10日、台北南港展覧館（TaiNEX）で開幕する。これに先立ち、主催の国際半導体産業協会（SEMI）グローバル主席で、半導体パッケージング・テスティング（封止・検査）最大手、日月光投資控股（ASEテクノロジー・ホールディング、ASEH）の呉田玉・営運長（COO、最高執行責任者）が8日の記者会見で、台湾は先進製造プロセスの半導体やAI（人工知能）データセンターでリードしているが、2～3年後にはリードが揺らぐ可能性があり、今のうちに投資や新技術の研究開発（R＆D）を進めるべきと主張した。

呉・営運長は、2030～32年の間に世界の半導体産業の生産額は1兆米ドルを突破する見通しで、「規模の拡大」から「価値の再定義」に局面が転換すると指摘した。台湾が今後10年もリードを保つためには、実力強化と全体最適化が必要だと指摘した。

呉・営運長は、全体最適化は単に製造、パッケージング、材料など1つの工程でなく、3次元IC（3D IC）、シリコンフォトニクス（SiPh）、エネルギー管理など多面的な統合を指すと説明した。性能とコスト、経済性を兼ね備え、差別化を図ることが台湾にとって必要だと述べた。

台湾ではこれまで、先進パッケージング技術のチップ・オン・ウエハー・オン・サブストレート（CoWoS、コワース）、シリコンフォトニクス、3次元ICの産業連盟が設立された。呉・営運長は、今後、電源管理（パワーマネジメント）の連盟も設立する予定だと語った。

■材料の自給率向上へ

半導体業界を代表して基調講演をした半導体用シリコンウエハー世界3位、環球晶円（グローバルウェーハズ、GWC）の徐秀蘭・董事長は、今後の半導体産業の競争は生産能力や技術だけでなく、重要材料の確保が重要になると指摘した。例えば、ガリウムは世界の9割を中国が握っている。レアアースやレアガス（希ガス）などの重要材料を一定程度確保できなければ、半導体産業の発展が行き詰まる可能性があると強調し、台湾は材料の自給率向上に努めるべきだと述べた。

そのためには政府と業界が協力し、国際連携、自主開発、リサイクルなどで、半導体産業を強く、安定的かつ持続可能にすべきだと呼びかけた。

セミコン台湾は10日から12日まで開催される。SEMIのグローバルマーケティング長を兼ねる曹世綸・台湾区総裁は、域内外から約1200社がブース4100小間を出展し、半導体業界のリーダー200人以上が集まり、来場者は10万人を超える見込みだと説明した。

【トピック２】

台湾8月輸出総額が過去最高、iPhone 17効果で

財政部統計処が9日発表した8月の輸出総額は前月比3.2％増、前年同月比34.1％増の584億8700万米ドルで、過去最高だった。人工知能（AI）関連のほか、アップルが米国時間9日（台湾時間10日）に発表したスマートフォン新機種、iPhone 17シリーズなど向け出荷が押し上げたようだ。

【トピック３】

サンダータイガー、新型自爆水上ドローン公開へ

無人機（ドローン）メーカーの雷虎科技（サンダータイガー）は、今月18～20日に台北南港展覧館（TaiNEX）1館で開催される航空宇宙や防衛産業の国際展示会、台北国際航太暨国防工業展覧会（TADTE、航太展）で、最新の自爆型無人水上艇（水上ドローン、USV）「海鯊号（シーシャーク）600ステルス（600S）」を公開すると発表した。

【トピック４】

ジャイアント、中国で電動アシスト自転車を強化

自転車製造最大手、巨大機械工業（ジャイアント・マニュファクチャリング）の劉湧昌・董事長は5日、来年から中国で電動アシスト自転車（eバイク）を強化すると表明した。初年度の販売目標は10万台、1台当たり300米ドル。年間売上高10億台湾元（約44億円）を創出する見通しだ。

【トピック５】

ドムドムバーガー、新光三越信義に10月出店へ

ドムドムフードサービス（本社・神奈川県厚木市、藤崎忍代表取締役社長）は10日、百貨店最大手、新光三越百貨の信義新天地A11（台北市信義区）で10月に、ドムドムバーガーの海外1号店をオープンすると発表した。

https://www.youtube.com/watch?v=zHeJsAGUafw

