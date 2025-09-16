法人向け社宅に特化した「アパマンショップ黒川店（社宅専門店）」を新規開設

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のアパマンショップを展開するApaman Network株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 戒／APAMAN株式会社の連結子会社）は、法人向け社宅斡旋に特化した「アパマンショップ黒川店（社宅専門店）」を2025年9月16日（火）、名古屋市北区に新規開設しました。全国ネットワークと法人契約運用のノウハウを活かし、転勤・赴任に伴う住まい探しを物件提案から契約・入退去まで一気通貫で支援。社宅規程に即した提案と手続きの標準化により、企業担当者とご入居者双方の負担軽減と迅速な住み替えを実現します。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

アパマンショップ黒川店（社宅専門店）

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/151_1_5daf6fb91bd13150a76795240a7c5f5e.jpg?v=202509161057 ]

【新店のポイント】

法人特化 ：社宅規程・稟議フローに沿った物件選定／契約手続の標準化に対応

一気通貫対応 ：物件提案→内見調整→契約→入退去手配までワンストップ

ネットワーク活用：アパマンショップ全国ネットワーク連携で、広域異動にも迅速対応

【需要の背景】

名古屋市は転入超過が拡大基調。2024年（※前年10月～当該年9月）は転入172,836人／転出156,995人、社会増+15,841人で、転勤・赴任に伴う賃貸需要の下支えが続いています。出典：名古屋市公式ウェブサイト「令和6年 愛知県人口動向調査結果（名古屋市分）(https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000181516.html?utm_source=chatgpt.com)」

【株式会社 ワンダーライフ】

設立年月: 平成12年3月6日

代表者 : 東 康貴

所在地 :愛知県名古屋市熱田区波寄町１９-６

事業内容：不動産仲介業、損害保険代理店業、アパマンショップFC店の運営、不動産有効活用のコンサルティング、広告代理店業務、リフォーム事業

URL : https://wonderlife.co.jp/

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

