460円/個　激安　中国工場ガードル　shapewear 　新規取引募集を開始いたしました。

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにshapewearの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、在庫あり ドアtoドア御社配達可

460円 ガードル、shapewear 激安中国工場 9月19日から新規取引募集を開始いたしました。

骨格ウェーブで太りやすい下半身を骨盤からケア腹引き締め ハイウエスト 快適な着心地：通気性の良いメッシュ生地と吸湿速乾機能骨盤矯正＆引き締め 中国工場直販 最安値 ヒップアップ。ヒップアップ効果もあり、より魅力的な後ろ姿を実現しますガードル ガードルショーツ ハイウエスト 産後ガードル ヒップアップ ガードル大きいサイズ 骨格ウェーブ レディース 大転子 引き締め 骨盤矯正 下半身 補正下着痩せ ぽっこりお腹 太もも 丸まらないガードル ガードルショーツ ハイウエスト ヒップアップ ガードル 夏用 大きいサイズ レディース 大転子引き締め 骨盤矯正 下半身 補正下着 理想のボディラインをサポートする骨盤矯正ガードル美しさと快適さを兼ね備えたこのガードルで、毎日をもっと自信を持って、輝かしく過ごしましょうレディースの美しさと健康をサポートするために、快適さと機能性を兼ね備えた設計にこだわりました大転子引き締めや骨盤のゆがみを整えることに特化した ヒップアップ効果もあり、より魅力的な後ろ姿を実現します二の腕 着圧 サポーター 強圧 猫背 二の腕 痩せ 2025年9月18日から新作販売開始致します引き締め 二の腕着圧インナー 二の腕シェイパー 細い腕を瞬時に手に入れたい方、スリムボディを目指したい方に加圧 肩甲骨 矯正ベルト 背筋ベルト 巻き肩 姿勢 インナー レディース 巻き肩 肩甲骨 サポーター アームカバー

激安中国工場 460円/個 二の腕 9月19日から新規取引募集を開始いたしました

二の腕 着圧 サポーター 強圧 二の腕 痩せ 引き締め二の腕シェイパー 巻き肩 サポーター日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://www.ytbra.com(https://www.ytbra.com)

担当：ハン

E-mail: info@yuuto-japan.com