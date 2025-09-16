お酒買取専門店ストックラボは2025年9月にドン・ペリニヨン ブリュットの買取ページを新規公開しました

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）は、2025年9月にドン・ペリニヨン ブリュットの買取ページを新規公開しました。

お酒買取専門店ストックラボはドン・ペリニヨン ブリュットの買取ページを新規公開しました

引用：ストックラボ

お酒買取専門店ストックラボは、2025年9月にドン・ペリニヨン ブリュットに特化した買取ページを新たに公開しました。最新の相場感や実績、査定で重視されるポイントを一か所にまとめ、はじめての方でも迷わず進められる内容です。

申し込みは最短1分の無料査定フォーム(https://www.stock-lab.com/satei-online/)（24時間受付）と、写真を送るだけのLINE査定(https://www.stock-lab.com/satei-line/)に対応。電話は03-5919-6640（10:00～20:00）で専門スタッフが丁寧に案内します。店頭(https://www.stock-lab.com/kaitori/shop/)・宅配(https://www.stock-lab.com/kaitori/takuhai/)・出張(https://www.stock-lab.com/kaitori/onsite/)の3方式を用意し、出張費や査定料はかかりません。

新宿本社・都内主要エリアに加え、神奈川・千葉・茨城・山梨、関西（大阪・兵庫）、沖縄まで広く店舗網を展開。古酒・汚れ・液面低下・澱ありでもまずは相談可能で、他銘柄とのおまとめ査定による買取額アップ事例も掲載しています。

ドン・ペリニヨン ブリュット買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/champagne/dom-perignon/dom-perignon-brut/)

ドン・ペリニヨン ブリュット買取ページのポイント

ドン・ペリニヨン ブリュット買取ページは、最新の市場動向を踏まえた査定基準や買取価格帯をわかりやすく提示し、初めての方でも安心してお申し込みいただける内容となっています。ページの具体的なポイントを3つご紹介します。

相場の動きを踏まえた最新の買取価格帯

ドン・ペリニヨン ブリュットは、ヴィンテージごとに市場相場が変動する高級シャンパーニュです。

今回新設したページでは、その時々の買取価格帯をわかりやすく提示。お客様が売却を検討する際に、安心して参考にできる情報をご提供します。

ドン・ペリニヨン ブリュットの由来と魅力

「ドン・ペリニヨン」の名は、シャンパーニュ製法を確立した修道士ドン・ピエール・ペリニヨンに由来します。世界中で愛されるこのシャンパーニュは、上質なブドウのみを使用したヴィンテージごとの味わいが特徴です。

買取ページでは、お酒そのものの歴史や魅力についても解説し、価値をより深くご理解いただける構成としています。

最新の買取実績を公開

透明性の高い取引を目指し、直近の買取実績を掲載しています。

実際にどのヴィンテージがいくらで取引されたのかを公開することで、査定前からリアルな価格感を把握いただけます。これにより、お客様は安心してお申込みいただけます。

お酒買取専門店ストックラボのドン・ペリニヨン ブリュット買取の特徴

お酒買取専門店ストックラボのドン・ペリニヨン ブリュット買取の特徴を3つに分けて解説します。まずは、ストックラボの業者の概要をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66534/table/92_1_be6df8abeee4b11d8e12863fb497563a.jpg?v=202509161026 ]張費や査定料がかからないから安心

ストックラボでは、査定料・出張費・宅配送料といった手数料が一切かかりません。

特に出張買取では、他社では交通費や運搬費を請求されるケースも見られますが、当店は完全無料で対応。査定価格＝そのままお客様のお受け取り額となるため、「思ったより手元に残らなかった」と後悔する心配がありません。

さらに、店頭(https://www.stock-lab.com/kaitori/shop/)・宅配(https://www.stock-lab.com/kaitori/takuhai/)・出張(https://www.stock-lab.com/kaitori/onsite/)のいずれを選んでも明朗会計で、追加費用が発生しない点も大きな安心材料です。初めての方から常連のお客様まで、安心して相談できる環境が整っていることが、ストックラボが長年支持されている理由のひとつです。

希少ヴィンテージや限定ボトルの買取事例が豊富

ストックラボでは、ドン・ペリニヨンの定番ブリュットはもちろん、ロゼやルミナス、さらには長期熟成型のP2・P3など、希少ヴィンテージや限定ボトルの豊富な買取実績があります。

公式サイトには実際の買取価格や事例が公開されているため、売却前に相場を知ることができるのも安心ポイントです。

中には数十万円規模で取引された事例もあり、国内外のコレクターから需要の高いボトルを正しく評価できる査定力が高く評価されています。限定品や市場に出回りにくい銘柄をお持ちの方にとって、安心して任せられる信頼のパートナーと言えるでしょう。

シャンパン全般をまとめて査定可能

ストックラボの強みは、ドン・ペリニヨンだけでなく、モエ・エ・シャンドン、クリュッグ、サロンといった一流シャンパン全般をまとめて査定できる点にあります。複数の業者に個別で依頼する手間がなく、一度の相談で複数銘柄を一括査定できる効率性は大きなメリットです。

さらに、複数本をまとめて売却すると査定額がアップする「おまとめ買取」制度も導入しており、コレクション整理や遺品整理の際にも便利です。

シャンパンだけでなく、ワイン・ウイスキー・ブランデー・日本酒など幅広いお酒に対応しているため、一度にまとめて売りたい方に最適な買取サービスです。

お酒買取専門店ストックラボはドン・ペリニヨン ブリュットの買取実績

ストックラボでは、ドン・ペリニヨン ブリュットをはじめ、限定モデルや希少ヴィンテージなど多彩なラインナップの買取実績を積み重ねています。ここでは実際にお買取した事例をいくつかご紹介します。

- ドンペリニヨン ヴィンテージ ルミナス ロゼ 2008 レディー ガガ エディション 750ml｜27,000円（池袋店）- Dom perignon（ドンペリニヨン）P3 1993 750ml｜358,000円（姫路駅前店）- ドン・ペリニヨン P3 1993 750ml｜358,000円（新宿本社）ドンペリニヨン ヴィンテージ ルミナス ロゼ 2008 レディー ガガ エディション 750ml｜27,000円（池袋店）

ストックラボ池袋店にて「ドンペリニヨン ヴィンテージ ルミナス ロゼ 2008 レディー ガガ エディション」を27,000円で買取しました。

ルミナス仕様のライトアップボトルに加え、世界的アーティストとの限定コラボデザインという希少性から、多くのコレクターに人気の高いモデルです。今回のお品物は保存状態もSランクで、付属品も揃っていたため高額査定が実現しました。

ストックラボではこうした限定デザインや特別仕様ボトルの価値を正しく見極め、相場に基づいた適正価格をご提示しています。大切なコレクションのご売却も安心してお任せいただけます。

Dom perignon（ドンペリニヨン）P3 1993 750ml｜358,000円（姫路駅前店）

ストックラボ姫路駅前店にて「ドン・ペリニヨン P3 1993 750ml」を358,000円で買取しました。

P3は25年以上熟成を経た特別なシリーズで、その希少性と複雑な味わいから世界的に高い評価を得ています。

今回のお品物は外観・液面・キャップシールともに良好で、付属品も揃っていたため高額査定となりました。ストックラボでは状態や市場動向を丁寧に見極め、最新相場に基づいた適正価格をご提示しています。

ドン・ペリニヨン P3 1993 750ml｜358,000円（新宿本社）

ストックラボ新宿本社にて「ドン・ペリニヨン P3 1993 750ml 12.5％」を358,000円で買取しました。P3は“第三のプレニチュード”を意味し、25年以上の長期熟成を経てリリースされる希少なシリーズ。深い複雑さと力強い味わいは芸術品とも称され、世界中のコレクターが憧れる特別な一本です。

今回のお品物は保存状態が良好で、外観や液面レベルも優れていたため高額査定が実現しました。ストックラボでは状態や市場価値を丁寧に見極め、最新相場を反映した適正価格でご案内しています。

お酒買取専門店ストックラボのお酒買取口コミ・レビュー

ストックラボでは、査定の透明性やスタッフ対応の丁寧さに満足された声が多く寄せられています。初めてお酒を売る方から遺品整理まで、幅広いニーズに応えており、安心感と高額査定の両立が高評価を得ています。ここでは実際のお客様の口コミを紹介します。

- 査定理由を丁寧に説明してくれて安心！- LINE査定が簡単＆高額で満足- 遺品整理でも安心して任せられた査定理由を丁寧に説明してくれて安心！

「いただきものの国産酒を買い取りいただきました。査定後は『このような理由からこの金額になります』と丁寧に説明いただけ、安心して引き取っていただくことができました。定員さんも親切で信頼できるお店だと思います。」

引用元：Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/GuWhq9zzRyiva6de9)

初めて利用されたお客様の口コミです。

査定金額の根拠を具体的に説明してもらえたことで安心感が得られ、不安なく取引できた様子が伝わります。

ストックラボでは査定プロセスを隠さず丁寧に説明するため、初めて利用する方やお酒に詳しくない方でも納得して売却できる点が高く評価されています。

LINE査定が簡単＆高額で満足

「LINEの借見積をお願いしました。対応がとても丁寧で説明なども分かりやすかったです。査定金額が高くてビックリしました。お酒以外にも、ネットなので売りにくい商品なども高く買い取ってくれるとのことなので、気軽に相談できます。また利用させていただきます。ありがとうございました。」

引用元：Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/dqbWbMVSjW1wzzW36)

写真を送るだけで見積もりが完了するLINE査定を利用されたお客様の口コミです。

手軽さとスピード感に加え、想像以上の高額査定に驚かれたとのこと。お酒以外のアイテムも幅広く対応できる点が利便性として評価され、リピーターとして再利用したいという声につながっています。

遺品整理でも安心して任せられた

「父方のおじいちゃんがワインをたくさん集めており、遺品として5本のワインを頂きました。私も家族もお酒は全く飲まないため、処分方法を探していたところストックラボ様を見つけました。査定して頂いたところ、ネットで調べていたよりも高値でおどろきました。店員さんはお酒に詳しくない私達にも優しく説明してくださり、大事なおじいちゃんの遺品ということで少し心配でしたが、不安なく買取して頂けました。本当にありがとうございました。」

引用元：Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/NRsJQM18nSsDgV6P7)

大切な遺品を売却されたお客様の口コミです。お酒に詳しくなくても丁寧に説明してもらえたことで、不安を感じず取引できたことが伝わります。

査定額が想定より高かった点も満足度につながり、ストックラボが遺品整理や大切なコレクションの売却でも信頼できる業者であることが分かります。

ドン・ペリニヨン ブリュット高額査定を引き出すための工夫

ドン・ペリニヨンは保存状態や付属品の有無によって査定額が大きく変わるシャンパンです。さらにヴィンテージや市場需要によっても価値が上下します。

せっかくの高級シャンパンを手放すなら、少しの工夫でより高値につながる可能性があります。ここでは、査定前にできるポイントを3つご紹介します。

- ヴィンテージ・年代による買取相場の違い（1998年・2000年・2013年）- 保存状態で変わるドンペリ買取価格- 複数本まとめ売りで査定額をアップヴィンテージ・年代による買取相場の違い（1998年・2000年・2013年）

ドン・ペリニヨンはすべてがヴィンテージシャンパンで造られるため、収穫年ごとに査定額が異なります。

たとえば1998年は希少性が高く、相場は25,000円前後。2000年は比較的流通量が多いものの人気が根強く、22,000円前後で取引されるケースが多いです。一方で2013年は新しいヴィンテージのため、15,000円前後が目安とされています。

もちろん保存状態や付属品の有無によって価格は大きく上下します。市場で特に評価の高い年や熟成度が優れたボトルはさらに高額査定につながるため、売却の際は最新相場をチェックし、タイミングを見極めることが大切です。

保存状態で変わるドンペリ買取価格

同じ銘柄のドン・ペリニヨンでも、保存状態によって査定額は大きく変わります。

ラベルの汚れや色あせ、液面の低下、澱（おり）の発生などは減額対象になることが多いです。逆に、外箱や冊子といった付属品が揃っている、液面レベルが適正に保たれているなど、保管状態が良い場合はプラス評価につながります。

特にドン・ペリニヨンはギフトやコレクション用途が多いため、外観の美しさが大きなポイント。売却前に軽く埃を拭き取る、直射日光や湿気の少ない環境で保管するといった簡単な工夫で、より高額査定を狙えます。

複数本まとめ売りで査定額をアップ

ストックラボでは「おまとめ買取」に対応しており、複数本をまとめて売却することで査定額がアップするケースがあります。業者側のコスト削減につながるため、その分を査定額に反映できる仕組みです。

例えば、ドン・ペリニヨンを数本揃えて売るのはもちろん、クリュッグやモエ・エ・シャンドンなどのシャンパン、さらにはワインやウイスキーと合わせて査定に出すのも効果的です。遺品整理やコレクション整理の際にまとめて依頼すれば、一本ずつ売るよりも効率的で高額査定につながりやすくなります。

ドン・ペリニヨン ブリュット買取に関するよくある質問

ドン・ペリニヨンの買取を検討している方からは、相場や古いボトルの扱い、価格表の有無などさまざまな質問が寄せられます。特に初めて売却する方は「本当に買い取ってもらえるの？」「どれくらいの価格になるの？」と不安を抱きがちです。

ここではよくいただく3つの質問にお答えし、売却前の参考にしていただけるようまとめました。

- ドンペリ買取相場はどのくらい？- 古いドンペリでも買取してもらえる？- ドンペリ買取価格一覧は公開されている？ドンペリ買取相場はどのくらい？

ドン・ペリニヨンのブリュットはヴィンテージや状態によって大きく査定額が変わります。一般的な相場は15,000円～30,000円程度ですが、希少な年や限定ボトルはより高値で取引されることもあります。



以下は、ストックラボで掲載されている買取実績例です。

- ドンペリ 白（2000年以降）：18,600円～19,600円- ドンペリ ロゼ（2004年以降）：30,000円～31,000円- ドンペリ 白 ルミナス：19,300円～20,300円

たとえば、25年以上熟成されたP2やP3シリーズは、通常のブリュットより格段に高値で取引される傾向があります。さらに、液面レベルやラベルの保存状態、外箱や付属品の有無も査定額に直結します。

古いドンペリでも買取してもらえる？

はい、古いドン・ペリニヨンでも買取可能です。むしろヴィンテージシャンパンであるため、古い年式にはコレクター需要が集中し、保存状態が良ければ高額査定につながります。

たとえば1980年代や1990年代の希少ボトルは市場で人気が高く、現在でも安定した価値を維持しています。もちろん、ラベルの色あせや液面の低下があると減額になる場合もありますが、それでも需要が高ければ十分に価値があります。

ストックラボでは古酒や長期熟成品の査定経験が豊富なため、「古すぎて売れないかも」と心配な方もまずは無料査定をお試しください。

ドンペリ買取価格一覧は公開されている？

ストックラボでは公式サイトにて、最新の買取実績や参考相場を公開しています。そのため「自分のボトルはいくらぐらいになるのか」を事前に把握できるのが大きな安心材料です。価格は市場の動向や在庫状況、ボトルの状態によって変動するため、あくまで目安となりますが、売却の参考値として非常に役立ちます。

さらに、LINE査定を利用すれば写真を送るだけで個別の見積もりを受けられ、参考相場と実際の査定額を比較しながら納得の取引が可能です。透明性の高い価格提示が、ストックラボが選ばれる理由のひとつです。

まとめ

ドン・ペリニヨン ブリュットは、世界中で愛され続ける最高級シャンパンであり、ヴィンテージや限定モデルは特に高額査定が期待できます。

大切な一本を手放す際には、信頼できる買取業者を選ぶことが何より大切です。

ストックラボなら豊富な実績と明朗会計、査定料や手数料の完全無料対応で安心。経験豊富な査定士が価値を丁寧に見極め、最新相場を反映した適正価格をご提示します。ぜひ本記事を参考に、納得のいく売却を実現してください。

【アンケート調査概要】

調査期間: 2025年6月1日～6月30日

調査機関（調査主体）: 株式会社ストックラボ

調査対象: 全国のお酒買取事業者

有効回答数（サンプル数）: 約200名（男性151名、女性49名）

調査方法（集計方法、算出方法）: 買取事業者の参加するオンラインコミュニティでのアンケート調査

※本アンケート結果を引用する場合は、URL（https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/） を使用してください

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

買取ストックラボコーポレート(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)

