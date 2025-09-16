「出会いは宝やから！」Tinder(R)、“大阪のオバチャン”の金言を届けるキャンペーンを展開　“オバチャン”が今の若者に伝えたい、恋愛アドバイスとは？

MG Japan Services 合同会社

2025年9月16日 - 「Tinder」は、この度、大阪の若者が恋愛に踏み出す一歩を応援するべく、“大阪のオバチャン”たちを起用したキャンペーンを9月15日（月）から開始いたします。Tinderが東京以外の地域で屋外広告キャンペーンを実施するのは今回が初となります。

本キャンペーンでは、大阪の若者たちに新たな出会いをポジティブに楽しんでもらうために、昭和・平成・令和を駆け抜けてきた「大阪のゴッドマザー」ともいえる“大阪のオバチャン”に注目しました。大阪の街で飲食店や衣料品店を営みながら人生を重ねてきた“オバチャン”たちに聞いた、人生の金言がキャンペーンの参考にされています。

キャンペーン期間中には“オバチャン”のビジュアルと人生の金言を取り入れた屋外広告、交通広告が9月15日（月）～9月21日（日）の間、梅田アドストリートおよび、大阪メトロドア横に掲出されます。また、“オバチャン”たちの金言を紹介する特別な「金言トレカ」を制作し、広告に登場いただいた“オバチャン”たちの営むお店や、梅田アドストリートで配布予定です。この「金言トレカ」にはTinderの有料プランや有料サービスをお試しいただけるクーポンが掲載されているカードもあり、大阪の若者の新たな出会いへの一歩を応援します。

人生の大先輩である“オバチャン”たちが赤裸々に語る恋の話は、時代を超えて心に響く「人生の金言」に満ちています。広告ではその一部を掲載していますが、本リリースでは、広告に登場いただいた13名の“オバチャン”の中から、るり江さん、内田法子さん、ヨウコさんの3名よりいただいた、今を生きる若者たちへの恋愛アドバイスをご紹介します。

“大阪のオバチャン”直伝！恋愛アドバイス

1.Tinder？「そんなんあったら絶対使てるわ(笑)」

3人とも、若いころにTinderのようなマッチングアプリがあったら使っていたと思うと口をそろえます。

「そんなんあったら絶対使てるわ(笑)」（るり江さん）

「Tinderあったら使ってみたいな！」（内田法子さん）

るり江さん

「私らの時代はマッチングアプリみたいな仲人さんがいたんよ。まあお節介婆さんみたいなもんやな。それでもな、やっぱり出会える世界の範囲って狭いねん。…

やっぱりな、もしTinderがあったら、違う人生もあったんかなー思うわ。歳いくとな（笑）だからな、自分の置かれてる状況とか環境から飛び出した世界にいる人と出会いたい！人生変えてくれるような、そんな出会いをしたいねん！」（るり江さん）

るり江さんの言葉から伝わってくるのは、「今の若者は、もっと自由に恋愛できる時代に生きている」というメッセージ。

2.「出会いは宝やから！」

「ウチなんか仲人さんみたいな先輩の紹介やったから、自由に恋愛したことはあんまり無かったのよ。レールに乗せられた恋愛は正直おもんない。」そう続けるのは、内田法子さん。

そんな彼女が大切にしているのは、色んな人と出会うことで得られる“人生の宝”だと言います。

「自分に合う人ばっかりやとつまらない人生になるから、いろんな人と出会ってみたいわ！恋愛でも友達でも！ウチにないものを持ってる人と出会い続けたい！出会いは宝やから!」（内田法子さん）

内田法子さん

また、ヨウコさんも、新しい出会いから得られるトキメキやそれぞれの視点が人生を豊かにしてくれる、と語ります。

「自分の世界の中で完結しちゃう人って多いと思う。それも悪くない。けど、オバチャンからしたらつまらなく見えちゃうかもな。今、アンタたちの時代は自由なんやから！人生閉じちゃったらおしまいやで！じっとしとらんと、ちょっと背伸びして見るだけで、世界(景色)って結構変わるもんなんやから！

ドキドキしてる女は可愛いで！」

ヨウコさん

「出会い」とは、自分を広げてくれるチャンスでもあります。今まで知らなかった価値観や世界観に触れることは、自分自身を豊かにする第一歩です。少しの勇気が、新しい自分に出会わせてくれるかもしれません。

3. 恋愛は失敗してナンボ！

現代の恋愛は、失敗してもやり直せる“お試し”ありの時代。そう話すのは、再び内田法子さん。

「お試しありって、ええ時代やんか～！失敗したってええんやから、とにかく付き合ったらええねん！難しく考えたらアカンで？好き言われて、嫌な気いする人なんかおらんから大丈夫や！」（内田法子さん）

恋愛は理屈じゃなくて、勢いと勇気。そう語る内田さんに続き、ヨウコさんも「失敗しても無駄じゃない」という前向きなメッセージを伝えています。

「どんな恋愛でも損することなんかないと思てます！」（ヨウコさん）

年齢や失恋に関係なく、人との出会いはいつだって人生に彩りを与えてくれるものです。失敗を恐れず、人生の経験そして、糧となっていく“トキメキ”を信じて、新しい恋に一歩踏み出してみてはいかがでしょう。

4. 「恋愛しないんは、人生ゼロと一緒や！」

最後に、恋愛に対して億劫に思いがちな若者に、全力のエールを送るのは、るり江さん。

「自分の骨は拾われへんねんで？若い時は一人でもええか思ても、年取るといろいろと現実見えてくるねん。他人なんやから、価値観なんか会うわけないやん！だからとりあえず恋しいや！」（るり江さん）

価値観の違いや不安を意識しすぎるあまり、自分の手で恋を掴みにいくことを忘れがち。ですが“オバチャン”の言葉は、恋愛は誰かに与えられるのではなく、自分から探しにいくものなのかもと思わせてくれます。

「欲しいものは自分の手で掴むしかないんや！恋愛しないんは、人生ゼロと一緒や！」（るり江さん）

今の時代だからこそ、恋愛はもっと自由に、もっと大胆に楽しんでいい。“オバチャン”3人のアドバイスが、若者の出会いを力強く後押ししてくれます。

Tinder大阪屋外・交通広告キャンペーン概要

- 期間： 2025年9月15日（月）～2025年9月21日（日）- 場所：梅田アドストリート、大阪メトロドア横- 出演者（敬称略）：皷 美佳／福井 清子／るり江／内田 法子／乙間 久美／舟井 栄子／佐藤 比登美／木寅／井倉／ヨウコ／マユミ／純子／ヒロコ、総勢13名の“大阪のオバチャン”たち

限定「金言トレカ」

キャンペーン期間中には、梅田アドストリートと広告に登場いただいた“オバチャン”の営むお店にて、“オバチャン”たちの金言を掲載した12種類の「金言トレーディングカード（通称：金言トレカ）」を無料で配布いたします。トレーディングカードには、有料プランのTinder GoldやTinder Plus、または有料サービスのブースト、 Super Likeなどをお試しいただけるクーポンが記載されているカードもあり、若者たちの「新しい出会い」を応援します。

- 配付期間：9月17日（水）～30日（火）※場所により日程が異なることがあります- 配付施設：広告に登場いただいた“オバチャン”のお店で配布予定- - なにわ小町 （大阪府大阪市浪速区恵美須東1-21-14）など、今後追加予定- 梅田アドストリートでのスタッフによる配布- - 9月18日（木）～9月20日（土）

