『不運からの最強男』待望のTVアニメ化が決定!&アニメ化記念フェア開催！8巻 2025年9月26日発売

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)は、『不運からの最強男』の紙コミック８巻を2025年9月26日（金）に発売開始いたします。本作は紙コミックス・電子コミック・小説含む、シリーズ累計150万部突破した大ヒットシリーズで、このたび、待望のTVアニメ化が決定いたしました。アニメ化を記念して、限定特典つきの「不運からの最強男フェア」を全国書店にて開催いたします。

◆不運からの最強男特設サイト：https://novema.jp/article/grast/fuun-saikyou/anime

『不運からの最強男８』

作画：中林ずん、原作：フクフク

価格：770円（本体：700円+税） 、 ISBN：978-4-8137-6497-7

【あらすじ】【不運と幸運は紙一重!? 逆境なんてはねのけろ！】

不運な人生のすえ、事故によって転生したジークベルト。新しい家族は前世で不運だったと思えないほどに温かかった。今世では平穏な日々が過ごせる…と思ったのだが、実は規格外の【幸運値】を持っていて…？「幸運が引き寄せるのはチャンス。掴み取ることが出来れば願いが叶う――」次々と立ちはだかる強敵【チャンス】に家族ともども絶体絶命!? 否、並外れた魔力と鑑定眼でねじ伏せる！【掴み取る！】 温かい家族を守る為、最強へと至る少年の英雄譚!!

【8巻 あらすじ】【人は何者《善にも悪》にでもなれる…兄弟対決で心震《狂》わす!!!】

国王の座を狙うユリアーナ対ディアーナ、憎悪に蝕まれたゲルト対ジークの決戦開幕!! 戦いは激化の一途をたどるも、掲げる大義にお互い退く事を知らず。家族の宿命に真っ向から立ち向かう――「私、自分の力を信じ切る事ができましたよ」「なら俺も…負けるわけにはいかない!!」向き合うと決めたなら過去の自分をも超えていけ!! 信じ抜く絆の力は、人を何者にでも変える――エスタニア王国編完全決着の第８巻！ 原作者書き下ろし小説・描き下ろし漫画も収録。

■全国書店にてアニメ化記念フェアを開催!

シリーズ累計150万部（※コミックス+小説+電子含む）を突破した大ヒットシリーズ『不運からの最強男』のTVアニメ化が決定いたしました。アニメ化を記念して、全国書店にて「不運からの最強男フェア」を開催いたします。紙コミックス『不運からの最強男』１～７巻をお買い上げの方に、フェア限定のアニメ化記念イラストカード特典が付いてきます。

フェア実施店舗は以下特設サイトをご確認ください。フェア限定特典は無くなり次第終了となります。

アニメ化記念イラストカード

また、この機会に本作品をはじめ、「グラストCOMICS」公式SNSや、スターツ出版の新コミックサイト「マンガゼグラ」にて、「グラストCOMICS」の作品を紹介していきます。ぜひチェックしてみてください。

◆マンガゼグラ：https://manga-zegra.com/

■「グラストCOMICS」について

男性向け異世界ファンタジー。メインターゲットは20代～50代男性。異世界を舞台に主人公が仲間たちとともに活躍する、男性向け紙コミックのレーベルです。「自分らしくある」「認め合える仲間がいる」、そんな希望あふれる世界を、異世界ファンタジーを通じてお届けします！

