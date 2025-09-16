「ゲームで未来をつくるコミュニティ」を始めます。

■ 遊びから学び、学びから行動へ

株式会社LODU

「ゲームで未来をつくる」──。

企業、自治体、教育機関、そして未来を担う若者が集い、遊びを通じて学び、行動に移し、社会を変えていく。そのための場としてコミュニティをつくります。

コミュニティ内で実施するファシリテーター研修

コミュニティ内で実施する「ファシリテーター研修」では、ゲームの背景や目的を理解し、実際に体験しながら進行方法を習得。模擬実践とフィードバックで力を磨き、修了後は「認定ファシリテーター」として活動できます。資格取得者は研修・授業・地域活動でゲームを公式に活用でき、認定証・利用権・ネットワーク参加など多くのサポートを受けることができます。

※ファシリテーター研修は、1～2か月に1回の頻度で開催を予定しております。

■ コミュニティが提供する3つの価値

１.ツールと研修 - 楽しく学べるゲーム教材と実践の場

ゲーミフィケーションされたカードゲーム・ボードゲーム等の教材と研修プログラムにより、楽しみながら「持続可能性」「協働のための関係構築」「イノベーション思考」などを学ぶことができます。認定ファシリテーター資格を取得することで、社内研修や学校の授業などでこれらゲームを活用することも可能となり、人材育成や教育現場の手法として実用できます。

２.ネットワークと共創の場 - 異分野をつなぐ交流で広がるチャンス

教育者・学生・企業・自治体など多様な立場のメンバーが横断的に交流できるネットワークに参加できます。他分野の人々と出会い、対話する中で、新規プロジェクトの立ち上げや産学官民連携のきっかけが得られます。セクターの垣根を超えた共創を通じて、新たな価値創造の機会が広がることも大きな魅力です。

３.成果の可視化とデータ利活用 - 変容を“見える化”し次の一手へ

ワークショップなどで得られる参加者の意識・行動変容データなどを蓄積・共有し、活用できます。例えばゲーム前後でのアンケート結果や行動の変化といった定量・定性データを分析することで、研修効果を測定し自律的な人材育成の成果を評価できます。コミュニティメンバーはこのデータに基づき、科学的根拠のある改善策や次の施策を立案することが可能となります。

■運営する2つのコミュニティと活動内容

THE SDGsアクションカードゲームX（クロス）コレクティブインパクトゲーム[表: https://prtimes.jp/data/corp/85972/table/13_1_af1c7a0f864a223263820146259f5b49.jpg?v=202509161026 ]

※コミュニティ内で新たなゲーム開発も行っていく予定です。

コミュニティの活動として、以下をの取り組みを予定しております。

※その他、メンバーの皆さまから意見を募集し、多い意見の取り組みを積極的に実施していきます。

■価格・入会情報

■コミュニティ詳細

コミュニティやファシリテーター研修の詳細については以下リンクよりご確認いただけます。

概要についてわかりやすくまとめた資料もダウンロードできますので、お気軽にご覧ください。

コミュニティトップ▶https://lodu.co.jp/community

会社情報

会社名：株式会社LODU（ロデュ）

所在地：石川県 野々市市

代表取締役：島田 高行

事業内容：

SDGs・サステナビリティに関する教育ゲーム教材の開発・提供

企業・自治体・教育機関向け研修やワークショップの実施

ゲームを活用した組織開発・地域活性化支援 など

コーポレートサイト▶https://lodu.co.jp/