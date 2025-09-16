台湾産加工食品が勢ぞろい・マルイシティ横浜で期間限定フェア開催

ワークキャピタル株式会社

横浜の中心で台湾の“本物の味”を堪能できるイベントが開催されました。

弊社が主催となり、マルイシティ横浜（所在地：横浜市西区）で台湾産加工食品を厳選した「台湾食品フェア」を実施。

期間中は、パイナップルケーキやタピオカドリンク、香り高い台湾茶、人気の調味料など、全て台湾製造の20種類の商品を特別販売し、多くの来場者で賑わいました。

今回のフェアは、台湾現地のメーカーや生産者から直接仕入れた安心・安全な食品をラインナップ。

来場者からは「本場の味をそのまま楽しめる」「新しい台湾食材に出会えた」といった声が寄せられ、台湾の食文化の多彩さと魅力を再発見できる機会となりました。

【日程】2025年9月4日(木) ～ 9月9日(火)

【時間】期間中毎日 10:30 ～ 20:30

【会場】神奈川県横浜市西区高島2-19-12「マルイシティ横浜 B2F」

豐台苑

「豊台苑」は、長城食堂が日本市場向けに展開する新ブランドです。

豊かな台湾の味わいと高品質な台湾物産をベースに、日本国内の工場での生産にこだわり、日本の消費者へ“本物の台湾の味”をお届けします。

近日中には、「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み麺」や「台湾風ジャージャー麺」などの台湾風料理シリーズを、日本市場にて販売する予定で、今回マルイシティ横浜では先行して販売を行いました。

天然茶荘

台湾特有の香り高い文山包種茶葉を厳選し、地元産の米粉を使った繊細な生地に練り込みました。濃厚なお茶の香りとお米の風味が絶妙に溶け合い、やさしく広がる上品な口当たりをお楽しみいただけます。

中には、じっくりと煮詰めた台湾原種パイナップルと金鑽パイナップルのジャムをたっぷりと詰め込みました。南国の太陽を浴びて育まれたフルーツならではの、爽やかな甘酸っぱさが凝縮されています。

大烹小饌 (Graet Huda)

大烹小饌は、台湾・台北市大同区民生西路に位置するレストランで、50年近くにわたり営業を続けている老舗の台湾料理店です。

この店は、台湾の伝統的な台湾料理を提供しており、屏東の故郷の味を再現したレシピや、こだわりぬいた手作りの調味料を使用し、台湾らしい味わいを大切にしています。

実際に店舗でも使用され、台湾に多くのファンをもつスパイスを日本で販売を開始しました。

烏金旺（うきんおう）

烏金旺は、台湾の海の恵みへの深い愛情と受け継がれてきた伝統を大切にしながら、貴重なカラスミと地元食材を組み合わせ、伝統と革新が調和した味わいをお届けします。ブランド名の「烏金」は、カラスミの希少性と高い価値を象徴し、「旺」は繁栄と祝福を意味します。そこには、味わうすべての方に幸運と美味しさを届けたいという願いが込められています。

天然の原料にこだわり、添加物を極力控え、一つひとつを丁寧な手仕事で仕上げています。厳選された素材と職人の技が生み出す繊細な風味は、台湾ならではの食文化を体現しています。

金徳老爹（KDPAPA）

年月を経て各地の美味を巡っても、心に残るのはやはり「あの家の味」。その記憶を形にしたのが 「金徳」 です。ブランド名の「金」は母の名から、「徳」は父の名からいただきました。そして「老爹（ラオディエ）」は、父への親しみを込めた呼び名です。

ひとくちごとに広がるのは、懐かしさと感謝の想い。家族の温もりと誠実さをそのままに食卓へお届けします。

王西勢（Wang Xi Shi）

王西勢の特製パイナップルケーキは熟練の技で火加減を絶妙にコントロールし、香ばしく、しっかりとした食感で、崩れにくい生地に焼き上げました。焼きたての香ばしさと、濃厚なバターの香りが広がります。

中の餡には、台南産のパイナップルを使用。台湾南部の太陽の恵みをたっぷり浴びて育ったパイナップルは、甘みと酸味が絶妙に溶け合い、奥深くフルーティーな味わいに。しっとりとした生地との相性も抜群で、ひと口ごとに幸せが広がります。

開璽(Kaisi)

台湾の豊かな果実の香りを詰め込んだ特別な一品。

「台湾ライチケーキ」は、台湾産の完熟ライチを贅沢に使用し、甘酸っぱいフルーツのハーモニーを生かした新感覚の焼き菓子です。

迎蜂（Proney）

針なしミツバチは一般的なミツバチの1/5の大きさで、一生にわずか1gのはちみつしか作れません。自然を守るため、採蜜は年に1度だけ。貴重なはちみつを販売しました。

お客様アンケート

< 主催 >

ワークキャピタル株式会社

東京都渋谷区代官山町20-23 フォレストゲート代官山 MAIN棟 3F