【餃子の王将】スタンプ2倍押し!!オリジナルグッズGETのチャンス!!
「餃子の王将」を運営する株式会社王将フードサービス（京都市山科区/代表取締役社長 渡邊 直人）は、2025年12月14日まで『2026年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン』を開催しています。
集まったスタンプの数に応じて、お会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」をはじめ、数量限定の餃子の王将オリジナルグッズと交換できます。
この度、9月16日(火)から9月30日(火)の期間限定で、『2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャン
ペーン』のスタンプを、通常時の2倍押印する『スタンプ2倍押し!!』を実施いたします。
「スタンプ2倍押し!!」ポスター
【「スタンプ2倍押し!!」概要】
現在開催中の『2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン』において、
通常、各種割引処理後のお会計金額税込500円毎にスタンプを1個押印するところ、2倍の2個押印いたします。
【「スタンプ2倍押し!!」実施期間】
2025年9月16日(火) ～ 9月30日(火)
【実施店舗】
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
■2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン
「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」ポスター
https://www.ohsho.co.jp/info/2025/62712142026.html
【景品一覧】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/178_1_cb020710a233b9ae7e26f5e1bf2404b4.jpg?v=202509161026 ]
2026年版 ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(お会計5％割引)
▶ [選べる限定グッズ]をご紹介!!
ハードポーチ
アタッシュケース風デザインのハードポーチです。外側がハードで中身が潰れにくく、持ち運びも安心。PC・スマホ周辺機器等ガジェット類の収納にもおすすめ。内側には餃子のイラストをあしらっています。
マルチショルダーバッグ
スマホショルダーやカード入れとしても使える、便利なマルチショルダーバッグです。ストラップをつけて身に着けるのはもちろん、紐を外せばインナーバッグとしても活躍します。内側には人気メニューのイラストをあしらっています。
マルチショルダーバッグ(数量限定)
スープジャーまんぞくセット
保温・保冷スープジャー(容量350ml)、箸とレンゲのカトラリーセット、保温・保冷ランチバッグがセットになった、これ一つでランチに出かけられる便利なセット。スープジャーは昨年好評だったマイボトルとお揃いのデザインで、店舗でオーダーを通す際に使用される“王将用語”のルビ入りです。
スープジャーまんぞくセット (数量限定)
2025 年干支入りラーメン鉢
おウチでお店気分が味わえるラーメン鉢。深さのあるオシャレなフォルムです。底には
今年の干支である「巳・（み）」と餃子の可愛いイラスト入りで、ふちの模様はよく見る
と「王将」という文字になっています！
2025年干支入りラーメン鉢 (数量限定)
※画像はイメージです。実際の景品とはデザインが一部異なる場合がございます。
※景品は非売品です。
※選べる限定グッズは数量限定のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
【キャンペーン実施期間】
2025年6月27日(金) ～ 12月14日(日)
※景品の交換期間：2025年7月1日(火) ～ 12月21日(日)
【実施店舗】
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
【企業情報】
会社名 株式会社王将フードサービス
所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1
事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売
ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/