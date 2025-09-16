【餃子の王将】スタンプ2倍押し!!オリジナルグッズGETのチャンス!!

株式会社王将フードサービス

＜プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d11353-178-739a70810551274087d11dfa10f5b878.pdf

「餃子の王将」を運営する株式会社王将フードサービス（京都市山科区/代表取締役社長 渡邊 直人）は、2025年12月14日まで『2026年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン』を開催しています。

集まったスタンプの数に応じて、お会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」をはじめ、数量限定の餃子の王将オリジナルグッズと交換できます。

この度、9月16日(火)から9月30日(火)の期間限定で、『2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャン

ペーン』のスタンプを、通常時の2倍押印する『スタンプ2倍押し!!』を実施いたします。

「スタンプ2倍押し!!」ポスター

【「スタンプ2倍押し!!」概要】

現在開催中の『2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン』において、

通常、各種割引処理後のお会計金額税込500円毎にスタンプを1個押印するところ、2倍の2個押印いたします。

【「スタンプ2倍押し!!」実施期間】

2025年9月16日(火) ～ 9月30日(火)

【実施店舗】

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

■2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン

「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」ポスター詳細を見る :https://www.ohsho.co.jp/info/2025/62712142026.html

【景品一覧】[表: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/178_1_cb020710a233b9ae7e26f5e1bf2404b4.jpg?v=202509161026 ]2026年版 ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(お会計5％割引)▶ [選べる限定グッズ]をご紹介!!ハードポーチ

アタッシュケース風デザインのハードポーチです。外側がハードで中身が潰れにくく、持ち運びも安心。PC・スマホ周辺機器等ガジェット類の収納にもおすすめ。内側には餃子のイラストをあしらっています。

マルチショルダーバッグ

スマホショルダーやカード入れとしても使える、便利なマルチショルダーバッグです。ストラップをつけて身に着けるのはもちろん、紐を外せばインナーバッグとしても活躍します。内側には人気メニューのイラストをあしらっています。

マルチショルダーバッグ(数量限定)

スープジャーまんぞくセット

保温・保冷スープジャー(容量350ml)、箸とレンゲのカトラリーセット、保温・保冷ランチバッグがセットになった、これ一つでランチに出かけられる便利なセット。スープジャーは昨年好評だったマイボトルとお揃いのデザインで、店舗でオーダーを通す際に使用される“王将用語”のルビ入りです。

スープジャーまんぞくセット (数量限定)

2025 年干支入りラーメン鉢

おウチでお店気分が味わえるラーメン鉢。深さのあるオシャレなフォルムです。底には

今年の干支である「巳・（み）」と餃子の可愛いイラスト入りで、ふちの模様はよく見る

と「王将」という文字になっています！

2025年干支入りラーメン鉢 (数量限定)

※画像はイメージです。実際の景品とはデザインが一部異なる場合がございます。

※景品は非売品です。

※選べる限定グッズは数量限定のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

【キャンペーン実施期間】

2025年6月27日(金) ～ 12月14日(日)

※景品の交換期間：2025年7月1日(火) ～ 12月21日(日)

【実施店舗】

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

【企業情報】

会社名 株式会社王将フードサービス

所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売

ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/