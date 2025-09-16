「アイコンがアイコニックたる理由とは」ジェーン・フォンダ、フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー、ベネデッタ・ポルカローリとともに問いかける

ポメラート・ジャパン株式会社

[2025年9月／ミラノ] ポメラートは、グローバルアンバサダーのジェーン・フォンダ、フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー、ベネデッタ・ポルカローリを迎え、動画「What Makes an Icon Iconic?（アイコンがアイコニックたる理由とは）」を発表しました。それぞれが自身の視点で「アイコニックであること」を語り、ポメラートの「イコニカ」コレクションが永遠の優雅さと、ありのままの自分を表現するという本質をどのように表しているかを明かします。

2017年、ミラノに息づく金細工の伝統に敬意を表し、創業50周年を記念して誕生した「イコニカ」は、現代的な感覚に響くコレクションとして進化し、現在ではポメラートを代表する人気のラインのひとつとなっています。大胆で彫刻的なフォルムと滑らかな曲線は伝統的な職人技術と革新的なデザインの完璧な調和を表し、それは「アイコニック（象徴的）」とは何かを探求するための理想的な作品となっています。

「真のアイコンを語る」声

ジェーン・フォンダは、動画で「アイコンとは、特定の時代や文化を象徴し、愛され、敬われる人や物のこと。ポメラートのジュエリーはまさにアイコニックだと思う。大胆で、シンプルで、エレガント。それが象徴的であることの条件。身に着けることで、自分がアイコニックな存在になれる気がする。それが、私がこれを選ぶ理由です」

フィリピーヌ・ルロワ＝ボリューは、哲学的な考えを示します。「時を超え、深みがあり、そこに意味があるものがアイコンになる。アイコニックなものは永遠に残るべき存在であり、心の奥深くに残り続ける。それがアイコンです」

ベネデッタ・ポルカローリ、アイコニックであることをつながりの中に見出します。「アイコンがアイコニックたる理由はいくつもあります。それは普遍性であり、人と人とのあらゆる壁を超える力。私は、自分の情熱と熱意を常に人々に伝えようとします。『イコニカ』コレクションの大好きなところは、とても現代的で、自分が特別で愛されている存在と感じさせてくれる点です」

ミラノに息づく金細工技術の伝統

「イコニカ」は、卓越した技術と大胆な芸術表現が見事に組み合わされたミラノの金細工技術の伝統を体現しています。ミラノに位置するメゾンのアトリエ「カーサ・ポメラート」では、流れるような曲線にセンシュアルなフォルムのゴールドジュエリーが職人たちの手により生み出されています。それは一見シンプルに見えながら、卓越した技術を要します。柔らかく丸みを帯びて光をあらゆる角度から反射するフォルムは、ジュエリーデザインにおける革新的なアプローチを示します。角がなく有機的な曲線を取り入れることで、身に着ける人にとって自然でありながら、視覚的な魅力も放っています。

絶え間なき進化

今年9月、「イコニカ」は新作の発表とともに新たな章を刻みます。ローズゴールドにダイヤモンドをあしらい、洗練された作品や、ポメラート独自の不規則なダイヤモンドセッティングを用いた革新的なラリアットネックレスが登場します。さらに、「力強い女性らしさ」や「絆」を象徴するクラシックなチェーンモチーフを現代的に解釈した「イコニカ」リンクのデザインに、イエローゴールドもラインナップに加わります。

ベネデッタ・ポルカローリはこう語ります。「女性として、ジュエリーはタイムレスな美しさを思い出させてくれます。私がインスピレーションを受けてきたすべてのアイコンのように」。 これは、過去に敬意を表しながら現在をエンパワーメントする「イコニカ」の真髄を表しています。

本物の美しさがもたらす永続的な影響力

「What Makes an Icon Iconic?」は、真のアイコンは「本物であること」から生まれることを示しています。それはポメラートのジュエリーに対する姿勢であり、それを身に着ける女性たちの在り方でもあります。3人の素晴らしい女性たちは、「イコニカ」コレクションと同じように、自身の本質に忠実でありながら進化を受け入れることで人々の心に長く残ることを表しています。

ベネデッタ・ポルカローリはこう締めくくります。「自分自身に嘘をつかないよう、いつも心がけています。人としても女優としても、ありのままの自分でいることを大切にしています」それは「女性を、変えるのではなく、彼女たち本来の力と美しさを引き出す」という、「イコニカ」すべてのクリエイションに込められた哲学と共鳴するものです。

さまざまな声、クラフツマンシップ、デザイン、これらが組み合わされ、ポメラートはここに宣言します。「アイコンは完璧さからではなく、大胆に、そして飾らずに誇りをもって『本物』である勇気から生まれるのだと。「イコニカ」はこの真実を証明し、同時にきっかけとなるジュエリーです。それはただ着飾るだけではなく、力を与えるものなのです。

ポメラートのアンバサダーによる動画をご覧ください。

ジェーン・フォンダ（ロサンゼルス、2024年12月）の動画を見る(https://www.youtube.com/watch?v=qi1_1Z39IyQ)

フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー（パリ、2025年2月）の動画を見る(https://www.youtube.com/watch?v=49_w6KRRXs0)

ベネデッタ・ポルカローリ（ミラノ、2025年4月）の動画を見る(https://www.youtube.com/watch?v=lZ5qeIa-59E)