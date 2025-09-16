モスバーガー店舗のBGM環境を一新

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2025年10月1日（水）から、モスバーガー店舗のBGM環境を一新します。時間帯ごとに「Mountain」「Ocean」「Sun」といった“MOS”の名称に由来するテーマを設定し、全店舗で統一感のあるサウンドをお届けする「モスサウンドセレクション」の放送を開始します。また、新商品の登場などに合わせて、オリジナルの店内ラジオ「MOSニュース！」の放送も行います。

■モスサウンドセレクション

モスサウンドセレクションは、店舗空間の体験価値を高めるために導入した新しいBGMシステムです。やさしく心地よい“モスらしい”雰囲気を店舗全体で演出することで、お客様にとって快適な空間をつくり、モスバーガーが人の集まる場所になることを目指しています。

新しいBGMは、時間帯ごとに4つのテーマ（MOUNTAIN、SUN、CAFE、OCEAN）に分けられており、テーマによって店舗の立地やお客様の層に合わせたチャンネル（CITY、OFFICE、FAMILY、NATURE、SEASON）を選択することで、それぞれの店舗に最適な音楽を流します。各チャンネルではボーカルの有無も選択できます。さらに、モスバーガー公式HPにモスサウンドセレクション専用のページを用意し、BGMの情報のほか、選曲のこだわりなどもお届けしていきます。

■オリジナルの店内ラジオ「MOSニュース！」の放送

モスサウンドセレクションの合間には、オリジナル番組も放送します。期間限定キャンペーンの紹介、ゲストトークやモスで働くキャスト（アルバイト）の出演等を盛り込み、モスバーガーの魅力を発信します。お客様により深くモスバーガーを知っていただくと同時に、働くキャストのモチベーション向上と定着率アップにもつなげていきます。

＜モスサウンドセレクション 概要＞

■全店放送開始：2025年10月1日（水）

■導入店舗：モスバーガー全店（一部店舗除く）

■放送内容：モスバーガー全店舗で統一感のある店舗空間を演出するBGM

■専用ページURL：https://www.mos.jp/oc/mossoundselection/

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/