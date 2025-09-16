【参加申し込みスタート】ＫＩＴＴＥ大阪にオープン「DRESSY CAFE OSAKA」メディア/報道関係者向けレセプションイベント開催のお知らせ

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、関西エリア初出店となるウェディングのテーマパーク「DRESSY CAFE」オープンに際し、レセプションイベントの開催を実施することをお知らせいたします。

「DRESSY CAFE」レセプションイベント開催のお知らせ

SNS総フォロワー数255万人、メディア月間PV数300万PVを誇る「PLACOLE＆DRESSY」がプロデュースする「DRESSY CAFE」が、JR大阪駅直結の大型商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」に2025年11月1日オープン。オープンを記念し、レセプションイベントを開催いたします。当日は、報道・メディア関係者・インフルエンサーの招待をはじめ、結婚式場等取引先やプレ花嫁・卒花の特別招待も決定しております。ウェディングドレス試着やセルフフォト「PICmii」の体験など、大阪店限定のコンテンツと共にカフェの枠を超えた「体験型複合空間」を実際にお楽しみいただけます。また食事やドリンクの提供を可能となっております。

レセプションイベント詳細

「PLACOLE & DRESSY」がプロデュースするカフェは、鎌倉、名古屋に続き3店舗目。「きらめく魔法にかかる空間」をコンセプトに、ウェディングドレスを眺めながらアフタヌーンティーを楽しめるカフェとして、ウェディングドレスを特別な日のものだけではなく、もっと身近に、もっと気軽に体験できる空間を提供しています。今回のレセプションイベントは結婚式場・メディア関係者向けの事前予約制のイベントとなりますので、興味のある方は以下よりご連絡くださいませ。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/960_1_8aafc07ef38adeb307ea6a21353c3a91.jpg?v=202509161026 ]

メディア/報道担当者様へ

当日はメニューの試食・撮影やウェディングドレス試着・セルフフォトスタジオ・フラワービュッヒュの体験が可能となっております。レポータードレス試着やセルフフォト体験（弊社スタッフも可能）

カフェ責任者、PLACOLE＆DRESSY編集長、広報担当のインタビュー、 個別取材可能です。その場合、申込フォームに記載をお願いいたします。各種媒体にて、自由に放映いただくことが可能でございますのでぜひこの機会にぜひお越しをお待ち申し上げております。

店舗情報

店舗名：DRESSY CAFE（ドレシーカフェ）

所在地： 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 JPタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

電話番号：0467-81-4587

営業時間：11:00～20:00

定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）

席数：36席 (個室3ブース)

※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP(ティザーサイト)：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

■カフェスペース予約開始予定：

2025年10月1日(水)10:00～食べログにて予定しております

今月のカバーモデル

9月号表紙

カバーモデル：モデル ミチ

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202509-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



