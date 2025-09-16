揚げ物総菜を手軽にカラッと、まるで出来たてのおいしさに。毎日のあたためをより「おいしく」新コンセプトリベイクオーブンレンジ 発売

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、揚げ物や総菜パンをおいしくあたためる「再加熱」機能を強化したリベイクオーブンレンジ ER-RB10Bを12月より発売します。このリベイクオーブンレンジは、“おいしくあたため、いつもの食卓をちょっとリッチに” という想いを込めて、新シリーズ「Derich(デリッチ)」として展開します。

新製品では、ごはんやおかずを自動であたためる赤外線センサー搭載のレンジ機能に加えて、レンジ加熱と熱風コンベクションによるヒーター加熱を組み合わせた「Rebake」機能を搭載。まるで出来たてのおいしさをワンタッチで実現します。

近年、一人暮らし・共働き世帯の増加により、総菜や冷凍食品の利用が広がるなど、食生活に変化がみられます。こうした流れを受けて、シンプルな機能の単機能レンジの需要が高まっており、”あたため”機能を中心とした利用が多くなっていると考えられます。しかし、一般的なレンジでは、揚げ物をあたためると表面の衣がべたついてしまう傾向があり、トースターでは表面はカラッと仕上がるものの、中心部まで十分に加熱されにくいという課題がありました。

新製品では、レンジ加熱と庫内上面に配置した熱風ユニットによるヒーター加熱を組み合わせた「Rebake」機能で、食材の内側を素早くあたため、表面を高温の熱風で包み込むことで、サクッとした食感へ仕上げます。

この「Rebake」機能には、食材やメニューに応じて使い分けられる4つのモードを搭載。総菜パンやピザ、ハンバーガーなどに適した「リベイクパン」モード、コロッケや天ぷらなどの揚げ物に対応した「リベイクフライ」モード、冷凍食品専用の「冷凍食品」モード、そして、自由にレンジ加熱とヒーター加熱の設定を調整できる「手動Rebake」モードを備えており、レシピアレンジや好みに合わせたあたためも可能です。また、レンジ加熱の設定時間を”0”にすることで、エアフライヤーのような使い方もできます。

また、レンジ加熱にも対応したセラミック角皿と、このセラミック角皿と組み合わせて使用することでレンジ加熱にも対応できる焼網を採用。焼網に食品をのせることで、熱風が食品の下側にも回り込み、裏返すことなく両面ともカラッと仕上げます。

さらに、角を丸くしたフォルムに、柔らかな印象の「ミルキーホワイト」を配色することによって、インテリアに調和するソフトなデザインを実現。操作部は文字情報を最小限に抑え、表示内容を簡潔にすることで、シンプルで使いやすいUIに仕上げています。

その他、赤外線センサーを搭載し、「ごはん」、「おかず」、「のみもの」などの自動あたためにも対応。食品の表面温度を自動で検知し、最高900Wの高出力で、素早く最適な加熱を行います。また、「自動解凍」も搭載しており、グラム数の設定なしで解凍可能です。

よく使うレンジあたためはもちろん、普段の食事を手軽に、よりおいしくあたためるリベイクオーブンレンジです。

【新製品の新たな特長】

1. レンジ＋強力熱風で、おいしくあたためる「Rebake」機能搭載

2. インテリアに調和するデザインとシンプルな操作性

3. 赤外線センサー搭載で「ごはん」も「おかず」も自動であたためる高出力レンジ

▼リリース全文、仕様一覧はこちらをご覧ください ▼

・リリース全文

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2025/09/16/3478/

・リリース全文(PDF版)

https://prtimes.jp/a/?f=d26416-218-8d7af30861c3a3c70f54c81c4457efed.pdf

・製品ページ

ER-RB10B：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-rb10b/

