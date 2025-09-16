言いっぱなしの占いは、もう終わり。4兆円市場を再定義する占い×コーチング新アプリ「うらっち」が正式リリース

株式会社G.P.Eyece

君のとなりの株式会社（旧G.P. Eyece、本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO 小川凜太朗）は、人間関係の悩みを翻訳し、行動に導く新しい占いアプリ「うらっち」を正式にリリースしました。

「うらっち」は、普段のLINEなどのトークを読み解いて相手の気持ちを“透視”するように感じられる体験と、タロット占いを組み合わせ、ユーザー一人ひとりに合わせた未来予測・アドバイスを提示します。

従来の占いでは解決できなかった「その後」を伴走する、“占いのその先”を実現します。

【うらっちとは】 「占い×伴走型コーチング」で、恋愛・家族の問題を明るくする

「うらっち」は、現代社会で多くの人が抱える恋愛や家族などの人間関係の悩みに特化した、新時代の占いコーチングアプリです。その最大の特徴は、従来の占いが抱えていた「言いっぱなし」の構造を解消し、具体的な「行動変容」まで一貫してサポートする点にあります。

主な機能と特徴：

【開発の背景】 “悪意なきすれ違い”をなくし、共感と安心に満ちた社会を創りたい

- 関係性にパーソナライズされた占い: ユーザー間のLINEトーク履歴などをAI占い師が分析 。二人の会話の癖や価値観のズレを“翻訳”し、関係性の現在地と未来を的確に占います。- 具体的なアクションプランを提示: 鑑定結果をもとに、「うらっち」が、悩みを解消するためには「次に何をすべきか」を具体的なToDoリストとして提案します 。- 行動変容まで伴走するコーチング: アクションプランの実行をうらっちが継続的にサポート 。ユーザーからの報告にフィードバックを返し、悩みが解決するまで親身に寄り添います 。

今や、人間関係はストレス要因の第一位と言われています 。多くのトラブルは悪意ではなく、「相手が嫌だと思っていることをそれと認識できずに行動してしまう」といった“すれ違い”から生じています 。特に、恋愛や家族などの大切な人とのコミュニケーションは盲目的になり情報の非対称性が生じてしまうことが多いです。

もし、その違いを客観的に理解し、どうすれば良いかを教えてくれる「第三者」が常にそばにいれば、多くのコミュニケーションのミスマッチは対話に変わるはずです 。私たちは、その「第三者」の役割をテクノロジーの力で実現し、世界から人間関係のストレスを取り除くことを目指しています 。

従来の占い市場が抱える課題と「うらっち」の提供価値

4兆円を超える占い・スピリチュアル関連市場は、人間の精神に効用をもたらすサービスによる市場とされています。このうち占いサービス市場は、85%が恋愛を中心とした人間関係の悩みで構成されていると言われます。

しかし、そのニーズの一方で従来の占いサービスには構造的な課題が存在します 。

- 課題１.「言いっぱなし」構造: 鑑定で一時的にスッキリしても、具体的な行動に繋がらない 。- - うらっちの解決策: 実行可能なアクションプランを提示し、継続的にサポートすることで行動変容を促し、ユーザーの幸せな未来に直結します。- 課題２. 高額な時間課金モデル: 時間を気にして本質的な悩みを打ち明けられない 。- - うらっちの解決策: いつでも安心して相談できる、手頃な月額プランを用意しています 。占い単発の利用は、十分な時間が確保されたチケット制にしています。- 課題３. 占い師の質のばらつき: サービス価値が占い師個人に依存し、「占い師ガチャ」状態になっている 。- - うらっちの解決策: 東大発の技術で構築したモデルが、データに基づき常に質の高い分析とアドバイスを提供します 。- 課題４. 継続性の欠如: その場限りの関係で終わり、ユーザーの長期的な変化にコミットできない 。- - うらっちの解決策: 使えば使うほどユーザーへの理解が深まる「親密度」機能と伴走体験で、長期的な関係を築きます 。

『うらっち』ダウンロードはこちらから！ :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%86%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%A1/id6748146003?l=en-US

君のとなりの株式会社 会社概要

会社名: 君のとなりの株式会社（旧：株式会社G.P. Eyece）

所在地: 東京都渋谷区

代表者: 代表取締役CEO 小川 凜太朗(https://www.facebook.com/profile.php?id=61559603542812&locale=ja_JP)

設立: 2024年11月

事業内容: AI占い×コーチングで人間関係の負を解消する事業

ビジョン: 世界からコミュニケーション・人間関係で悩むストレスを取り除き、共感と安心に満ちた社会を作る 。