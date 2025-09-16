TechSuite株式会社は、ミニストップ株式会社様に対し、生成AIを活用した採用スカウト代行サービス「AIスカウトくん」を通じて新卒採用をご支援いたしました。

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（以下、「TechSuite」）は、ミニストップ株式会社様（以下、「ミニストップ様」）に対し、当社が運営する生成AIを活用した採用スカウト代行サービス「AIスカウトくん」を通じて、同社の新卒採用をご支援いたしました。

ミニストップ株式会社様は、コンビニエンスストアチェーンを国内外で展開されている企業様です。『ミニストップ』ブランドを軸に、日々の暮らしに寄り添う商品・サービスを提供されております。

今回、「AIスカウトくん」の導入の決め手や導入後の効果について、人事部 新卒採用チームの皆様にインタビューをいたしましたので、下記に内容をお知らせいたします。

（インタビューはこちら(https://techsuite.co.jp/ai-scout/case/ministop)でもご覧いただけます

導入前の課題やサービス導入のきっかけを教えてください。

導入前の課題として、採用活動をすべて手動で行っていたため、月によってスカウトの送付数にばらつきが出てしまっていました。採用活動の開始時期にも課題を感じており、インターンシップ期間中でのスカウト経由での母集団形成をもっと頑張りたい思いがありました。

そのような状況を打開するため、生成AIを活用して効率的に学生へアプローチできる方法を探していました。「AIスカウトくん」のお話を聞き、多くの学生が就職活動を終え始める時期でも、生成AIを使って効率的に候補者の選定をし、想いのこもったカスタムスカウトを送付してくれるという点に魅力を感じ、導入を決めました。

「AIスカウトくん」のどのような点が決め手で導入をしましたか？

他にもAIを活用した採用サービスを検討していましたが、最終的な決め手は、AIによる自動化と人間の目による丁寧なチェックの両方を兼ね備えている点でした。

ある他社サービスは「完全にAIのみで運用している」というものでしたが、「AIスカウトくん」はAIの効率性を活かしつつも、最終的な候補者の選定やスカウト文章の確認は人の手で行うというお話を聞き、非常に安心感を覚えました。

AI任せきりにすることで起こりうるミスマッチや、機械的な文章になってしまうといった懸念がなく、質の高いスカウトを送れると考えたのが大きな理由です。

導入前には何か懸念点や不安などはありましたか？

AIを活用した採用サービスを利用すること自体が初めてでしたので、大きな不安があったわけではありませんが、「自社で一体どれくらいの効果が出るのだろう」という点は、正直なところ未知数でした。実際に使ってみないと分からない部分への期待と少しの不安があった、という形です。

AIスカウトくんで実感している効果を教えてください。

まず、採用にかかる工数が劇的に削減されました。これまで自分たちで行っていたスカウト候補者の選定や送付作業はもちろん、学生からの返信対応、日程調整の案内、さらには返信がない学生へのリマインドまで、すべてお任せできています。これにより、私たちは面接や内定後のフォローといった、より重要な業務に集中できるようになりました。

また、母集団形成にも大きな効果がありました。実は今年、これまで応募の主体だった大手求人サイトからのエントリーが減少傾向にあったのです。もし「AIスカウトくん」を導入していなければ、母集団の確保にかなり苦戦していたと思います。しかし、ダイレクトリクルーティング経由での応募が非常に増え、結果として質の高い母集団を安定して形成することができました。

さらに、私たちがターゲットとしていた層の学生へ的確にアプローチできている点も素晴らしいと感じています。こちらの意図を正確に汲み取って候補者を選定し、適切なスカウトを送ってくださっているので、候補者の質やスカウト内容にずれを感じたことはありません。

今後の展望や導入を検討されている他の企業様へのアドバイスがあればお願いします。

現状、スカウト送付業務において大変助かっており、非常に満足しています。工数削減や母集団形成という当初の課題をしっかりと解決できているので、まずはこの運用を継続していきたいと考えています。

「AIスカウトくん」は、採用の工数に課題を感じている企業や、新たなチャネルで効率的に母集団を形成したいと考えている企業に、ぜひお勧めしたいサービスです。

