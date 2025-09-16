OMデジタルソリューションズ、第28回 ものづくりワールド [大阪] に出展

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社は、2025年10月1日（水）から10月3日（金）までインテックス大阪で開催される「第 28 回 ものづくりワールド [大阪] 第 6 回 計測・検査・センサ展」に出展いたします。

カメラやICレコーダーの製造開発で培った確かな技術を活かし、光学・音声機器の領域において、画像や音情報の取得に関する課題に対し、用途に合わせた手法・デバイスをご提案します。また、当社が販売している民生用製品を産業領域でご活用いただくためのカスタマイズ相談も承ります。

ソリューションの一例として、高性能な検出システムに適した、小型かつ高精細なレンズユニットをはじめ、撮影対象や設置環境、用途に合わせた画像取得ソリューションをご紹介します。さらに、特定の音を明瞭に拾うための、音情報の取得ソリューションも展示予定です。本展示会にお越しの際は、是非、当社ブースにお立ち寄りください。

▪第28回 ものづくりワールド [大阪] 第6回 計測・検査・センサ展 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71595/table/128_1_48991910167c0e8354e22b6bbd654a2b.jpg?v=202509160955 ]

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OM デジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

写真や音を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OM イノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM 受託を担う「OM 光学プレシジョン」の3 つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※ 2021 年1 月よりオリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト：https://www.om-digitalsolutions.com/ja/

法人のお客さま向けサイト：https://biz.om-digitalsolutions.com/

ソリューション事業について

自社の持つ技術資産を活用し、「視る」「聴く」「残す」「伝える」「活かす」を軸にしたビジネスソリューションの提供を通じ、法人のお客さまの課題解決と価値共創に取り組み、持続的な産業や文化の発展に貢献してまいります。

OM Business Storeについて

デジタルカメラ、ICレコーダーなどの情報デバイスや、レンズ、双眼鏡などの光学機器を取り揃え、法人、個人事業主、自治体での研究、開発、調査、検査など業務に活用できる製品を販売いたします。

