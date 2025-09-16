デジタル証券「renga」個人投資家向け第1号案件公開のお知らせ

デジタル証券株式会社

本日、デジタル証券「renga」の第1号案件である「デジタル証券「renga」第1号～レジデンス（北品川）～」の情報を公開いたしました！

投資対象物件は、再開発エリアである北品川所在の築1年大型収益レジデンスで、想定利回り（年率）は5.5%です！

募集受付開始予定日は9月30日（火）ですが、抽選方式ですので、今すぐファンド詳細をご確認ください！

ファンド詳細を確認する :https://renga.digitalsecurities.jp/fund/

デジタル証券株式会社について

- プロクオリティ（安定収益資産を厳選）資産運用のプロが投資している、市場の動きに左右されにくい、安定的な収益を生む資産を厳選- 小口化ブロックチェーン技術を活用することで、大型かつ優良な資産を小口化- 低コスト（中間コストを削減）デジタル証券のファンド組成、販売、投資家間売買に至るまでの全ての手続きを一気通貫で行う製販一体の独自モデルを実現することで、中間コストを徹底的に削減し、個人投資家様へのリターンを最大化- 換金性（投資家間売買を可能に）国内で初めて、デジタル証券の投資家間売買（相対取引）を可能に

デジタル証券株式会社は、資産運用のプロが投資しているハイクオリティな商品に少額から投資できる資産運用サービス“デジタル証券「renga」”を展開するFintechスタートアップ企業です。デジタル証券「renga」を通じて、日本初・国内唯一の「デジタル証券のマーケットプレイス」を創り出し、デジタル証券業界の国内No.1プラットフォーマーを目指します。

＜会社概要＞

会社名 ：デジタル証券株式会社

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号

設立 ：2020年11月12日

代表者 ：代表取締役CEO 山本 浩平

本社所在地 ：東京都港区赤坂4丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ3階

ホームページ：https://digitalsecurities.jp

＜金融商品取引法に基づく表示＞

【商号】 デジタル証券株式会社

【登録・免許】 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号、宅地建物取引業者 東京都知事（１）第107330号

【加入協会】 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ご留意事項】 この資料に記載の金融商品にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、各金融商品にはその裏付資産の価格や金利水準の変動等に伴い損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではございません。各金融商品へのご投資に係る手数料等およびリスクについては、この資料の当該商品の契約締結前の提供情報、目論見書またはお客様向け資料等の該当欄をよくお読みください。