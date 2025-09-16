次世代ワイヤレス集音器-軽量イヤホン型デザイン＆Bluetooth対応！快適な聞こえをサポートする集音器

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、日常生活の中で会話や音声をより自然に楽しめる最新のワイヤレス集音器を発売いたしました。本製品は「聞こえる喜びを贈る」をコンセプトに開発され、家族や友人との団らん、外食時、またテレビ鑑賞など、幅広いシーンで活躍します。

こんな方におすすめ

- お食事の席やご家族との団らんの際、会話が聞き取りづらいと感じることがある方- テレビの音量を上げても言葉がはっきり聞き取れず、不便を感じている方- 複数人での会話についていけなくなることが増えてきたと感じる方- 外出先や病院の待合室など、騒がしい場所での会話に以前より疲れやすくなった方- ご家族から「聞き返すことが多くなった」と指摘され、ご自身でも気になっている方

製品の特長

軽量イヤホン型デザイン

本製品は軽量でコンパクトなイヤホン型デザインを採用しています。装着しても目立ちにくく、自然な見た目を保てるため、日常生活の中でも違和感なくご使用いただけます。長時間の装着でも耳への負担が少なく、快適さを追求した設計です。ビジネスシーンや外出時にも気軽にお使いいただけます。

Bluetooth対応

Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォンやタブレットなどと簡単に接続できます。通話や音楽再生もスムーズに行えるため、従来の集音器の枠を超え、日常生活のさまざまなシーンで活躍します。ワイヤレスでの利用が可能なため、ケーブルの煩わしさもなく、外出先や移動中でも快適にご利用いただけます。最新のテクノロジーを取り入れた多機能モデルです。

ハウリング低減機能

ハウリング（不快な音の反響）を抑制する先進の機能を搭載しています。これにより、クリアで聞き取りやすい音質を実現し、長時間の使用でも耳へのストレスを軽減します。会話や音楽を快適に楽しめる、快適なリスニング環境を提供します。

長時間使用可能な充電式

USB充電に対応しており、フル充電で最大約100時間の連続使用が可能です。毎日の生活の中で頻繁に充電する手間がなく、外出時や旅行先でも安心してご利用いただけます。バッテリー残量も一目で確認できるため、突然の電池切れの心配もありません。長時間の利用をサポートする、頼れる一台です。

リモコン付き＆日本語ガイド

操作が簡単なリモコンが付属しており、音量調整や電源のオン・オフも手元でスムーズに行えます。また、わかりやすい日本語ガイドが付いているので、機械が苦手な方やご高齢の方でも安心してお使いいただけます。初めての方でも迷わず操作できる親切設計です。

■ 商品仕様

タイプ：軽量イヤホン型集音器（補聴器ではありません）

音量調整：5段階

付属品：イヤーピース4種類、USB充電ケーブル、リモコン、日本語ガイド

特長：雑音低減、両耳/片耳対応、超軽量、コンパクトデザイン

通常価格：10800円（税込み）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/i302010/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/i302010.html

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営