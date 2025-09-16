【掃除機に関する調査】掃除機で週1回以上掃除をする人は6割強、男性5割強、女性8割弱。今後購入したい掃除機は、「スティッククリーナー、スティック型」が5割弱

マイボイスコム株式会社

■掃除機で週1回以上掃除をする人は6割強、男性5割強、女性8割弱。今後購入したい掃除機は、「スティッククリーナー、スティック型」が5割弱

■掃除機購入時の重視点は「本体価格」が6割強、「吸引力」が5割強、「本体の大きさ・重さ」が4割強。ダイソン主利用者では「吸引力」が1位

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、9回目となる『掃除機』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

掃除機の所有状況や意向などについて聞きました。調査結果をお知らせいたします。

1. 掃除機で掃除をする頻度

掃除機で掃除をする人は約85％です。

週1回以上掃除をする人は6割強、男性では5割強、女性では8割弱となっています。

主にロボット掃除機を利用している人では「週4回以上」が3割弱、週1回以上が約75％です。

2. 所有している掃除機のタイプ、台数

所有している掃除機のタイプは（複数回答）、「スティッククリーナー、スティック型」が50.9％で過去調査と比べて増加傾向です。

以下、「キャニスター型・紙パック式」が39.6％、「キャニスター型・サイクロン」が26.3％となっています。

掃除機所有者のうち、掃除機を「1台」所有している人は49.8％です。

複数台所有している人は、主にロボット掃除機を利用している人で比率が高くなっています。また、一戸建ての『2階建て』『3階以上』に住んでいる人でも高くなっています。

3. 今後購入したい掃除機のタイプ

今後購入したい掃除機のタイプは（複数回答）、「スティッククリーナー、スティック型」が49.6％、キャニスター型「紙パック式」「サイクロン」が2割前後です。

「スティッククリーナー、スティック型」は女性で比率がやや高く、男性若年層で低くなっています。「ロボット掃除機」は女性10～30代で高くなっています。

主にスティッククリーナー・スティック型を利用している人では、今後も同じタイプを購入したいと回答した人の比率が8割強となっています。

4. 掃除機購入時の重視点

今後、掃除機を購入する際に重視することを聞いたところ（複数回答）、「本体価格」が62.3%、「吸引力」が51.9%、「本体の大きさ・重さ」が44.0％です。

主に『ダイソン』の掃除機を利用している人では、「吸引力」が1位で他の層より比率が高くなっています。また、『エコバックス』『エレクトロラックス』を利用している人では「本体のデザイン・色」、『アイロボット』『パナソニック』を利用している人では「メーカー・ブランド」の比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆そのメーカーの掃除機を選んだ理由（全7,341件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1668_2_37960f4bde95c097d989c8e75d1aa3f4.jpg?v=202509160955 ]

＜調査結果詳細＞

