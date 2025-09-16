「DX認定」を取得！ジェイテック、経済産業省から選定

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（本社：大阪府大阪市西区江戸堀、代表取締役社長 中川 優介、以下「ジェイテック」）は、2025年9月1日付で、経済産業省が定めるDX（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づく「DX認定事業者」に認められましたことをお知らせいたします。

DX認定制度とは

「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の体制が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。DX認定を取得することで、

確かな信頼性を持つDX推進体制を備えていると評価され、今後の企業価値の向上につながります。

認定事業者の詳細は以下からご確認ください。

https://disclosure.dx-portal.ipa.go.jp/p/dxcp/search

ジェイテックのDX戦略について

ジェイテックのDX戦略は、顧客の持続的な成長に貢献する支援パートナーとして、以下の取り組みを通じてお客様のビジネス変革を包括的にご支援します。

クラウドモダナイゼーションでは、既存システムをクラウドへ再構築し、ビジネスの変化に柔軟に対応できるIT基盤を提供。また、データ利活用基盤構築を通じて、データに基づいた意思決定を支援し、お客様自身によるデータ活用能力の向上に貢献します。

さらに、クラウドやデータ利活用の技術的なノウハウをお客様に移転する内製化支援や、DX基盤の導入支援、AIを活用したSaaS型ソリューションの提供も行っていきます。

これらの取り組みを成功に導くため、社内ではデータドリブン経営を実践し、ナレッジシェアと提案力の強化、従業員のスキルマネジメントを徹底していきます。

DX推進ビジョンの詳細は以下からご確認ください。

https://www.j-tech.jp/company/dx-vision/

ジェイテックのDX推進体制について

ジェイテックは、DXを推進するために、専門組織と委員会、そして人材育成の3つの柱から成る推進体制を構築しています。「DX推進グループ」を設置し、業務プロセスのデジタル化や新たなビジネスモデルの創出を主導し、「CCoE委員会」が全社的なクラウド戦略を推進してガバナンスを強化する一方、「リスキリングセンター」が全従業員のデジタルスキル向上を専門に担い、全社一丸となってDXを加速させています。

また、ジェイテックのDX人材育成は、全従業員を対象とした「全社DXリテラシー向上研修」でDXの基礎知識と重要性を共有していきます。「専門スキル研修」でデータ分析、クラウド技術、AI、セキュリティなど、DX推進に必要な専門スキルの実践的な研修を実施し、iCDに基づいて従業員のスキルレベルを評価・管理し、さらに「セールススキル研修」を通じてインサイドセールスやマーケティング、広報といったセールススキルを強化することで、DXを推進する人材を育成していきます。

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

DX推進のさらなる拡大を目指し、お客様のビジネス成長に貢献するソリューション開発と技術支援に引き続き注力していきます。

最新のIT技術を活用したソリューション開発やお客様の課題解決に情熱を傾けられる方、変化の激しい時代においても価値ある技術支援を提供できるITエンジニアを目指したい方は、ぜひジェイテックで力を発揮してください。

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理ソフトウェア「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan（日本）とTechnology（技術）からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、技術力で貢献していくことが私たちの存在意義です。

私たちの活動の土台には、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。創業以来、お客様との信頼関係を第一に考え、技術力の向上に努めてまいりました。この想いは、企業スローガンである「ヒトを想う、テクノロジー。」に込められています。

私たちはこれからも、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様に安心感と優れたソリューションを提供し続けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役社長：中川 優介

URL : https://www.j-tech.jp/