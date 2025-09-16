ORICO、新商品「BookDrive 1TB 外付けSSD」を発売開始 - 特別価格11,213円で提供！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは、最新の外付けSSD「BookDrive」を日本市場に向けて新たに発売開始しました。この新製品は、コンパクトで高速なデータ転送が可能なSSDで、特に高速なバックアップとデータ管理を求めるビジネスパーソンやクリエイターに最適です。さらに、MagSafe対応のマグネット式デザインを採用し、PD100W急速充電に対応。ノートPCやiPhone 16/15、USB-Cスマートフォン、タブレットなど幅広いデバイスで快適に利用できます。加えて、USB 3.2 Gen2規格に対応し、最大1,000MB/sの高速転送を実現。プロフェッショナルな用途にも応えるポータブルSSDです。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1WKCWL?th=1

クーポンコード：P10PLUSPSSD

割引率：25%クーポン + 10%割引コード

終了日：2025-9-25 23:59JST

元の価格：17250円

割引後の価格：11213円

製品の特徴

【ノートPC対応100W高速充電】

このBookDrive - P10Plus外付けSSDはPD 100W対応インターフェースでデバイスの急速充電ができますし、ノートパソコンへの充電中でも、同時にデータの読み書きが可能で、作業効率が向上し、より長い駆動時間を実現します。

【磁気吸着デザインで簡単安定】

内蔵の強力な磁石により、MacBook ProのボディやiPhoneの背面に瞬時に吸着し、しっかり固定できます。落下防止設計安定した装着を実現します。超薄型設計で携帯に便利で、いつでもストレージを拡張でき、容量不足の問題を簡単に解決します（付属の磁気リング2個でさらに安定した装着が可能）。

【10Gbps高速対応】

USB 3.2 Gen 2 (10 gbps)の性能を利用して、大型ファイルを数秒で1000MB/s、ハードディスクの10倍の高速転送が可能です。仕事の能率を大いに高めます。※ご注意：最大性能をご利用の場合：USB 3.2 Gen 2インターフェースが必要です。公称値は最適環境下における理論値です

【上質なアルミ合金ボディ】

滑らかでコンパクト（10*6.9*1.15cm）かつ耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、放熱性に優れ、長期間安全にデータを保護します。優れた携帯性とスタイリッシュさを備えています。

【幅広い互換性対応】

Windows PC、Mac、Android携帯電話、iPadなどのUSB-Cデバイスとシームレスに互換性があり、プラグアンドプレイでより便利に使用できます。※ご注意：対応機種はiPhone15以降です。ご購入の際はご注意ください。

【用途にぴったりの容量を選択】

512GB、1TB、2TB の豊富なラインナップ。大切な思い出写真、大容量ゲーム、仕事のデータなどの保存ニーズに合わせて最適なサイズをお選びいただけます。即プラグインで瞬時に容量増設。データ保存の不安から解放され、安心して使い続けられます。

まとめ

「ORICO BookDrive 外付けSSD」は、ユーザーが快適にデータを保存・管理できるように設計されています。高速データ転送に加え、軽量かつコンパクトなデザインが特徴で、持ち運びにも便利です。デザインもシンプルで、さまざまなデバイスと接続可能です。さらに、特別割引キャンペーンが開催中！クーポンコード「P10PLUSPSSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1WKCWL?th=1)」を入力することで、最大35%の割引を受けられます。割引は2025年9月25日までの期間限定となっておりますので、お早めにご購入ください。

購入はこちらから：ORICO BookDrive 外付けSSD Amazonリンク(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1WKCWL?th=1)

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc