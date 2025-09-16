【期間限定セール】HIKSEMI人気製品が50％OFF！公式オンラインストア限定半額セール

株式会社Ｔａｕｒｕｓ

高性能ストレージを手掛けるHIKSEMIが、公式オンラインストア限定セールを開催します。注目商品は、RGBライティングと高速性能で人気のM.2 SSD外付けケース。

半額セールは2025年9月16日（火）よりスタートいたします。

HIKSEMI MDS4商品販売ページ :https://monster-storage.stores.jp/items/66cedf3d597398057c9b9aa4

内蔵SSDを外付けSSDとして活用できる便利なケースです。

Windows、macOS、Linux、Androidと幅広いOSに対応し、USB-C接続でさまざまなデバイスに簡単に接続可能。さらに、RGBバックライトを備えたユニークなデザインがプレイ環境を彩り、作業やゲームに快適さをプラスします。高速転送と洗練されたデザイン、その両方をぜひこの機会に体感してください。

HIKSEMI 外付けケースの商品特徴

MDS4 USB 4.0USB4 40Gbpsで超高速転送

最新のUSB4規格に対応し、最大40Gbpsの高速データ転送を実現。大容量の動画や写真、ゲームデータもストレスなくやり取りでき、作業効率を大幅にアップします。

MDS4 USB 4.0

アルミボディによる優れた放熱性能

アルミニウム合金ボディとヒートシンク、CNC加工による精密カバーで効率的に熱を逃がします。発熱しやすいM.2 SSDを適切に冷却し、高温によるパフォーマンス低下を防止します。

MDS4 USB 4.0

RGBライティングでゲーミングを演出

接続すると自動的に点灯するRGBライトを搭載。鮮やかな光がゲーミング環境を彩り、唯一無二の雰囲気を演出します。

MDS4 USB 4.0

SSDを守るインテリジェント休止機能

操作が10分間ない場合、自動でスリープモードに移行。不要な消耗を防ぎ、SSDの寿命をしっかり延ばします。

製品仕様

MDS4 USB 4.0

〇メーカー：HIKSEMI

〇型番：HS-HUB-MDS4

〇本体サイズ：約107.4×146.8×15 ｍｍ

〇重量：約112g

〇対応ケーブル：Type-C

〇対応ドライブ：M.2 Nvme SSD

〇対応SSD：2242,2260,2280

〇設置方式：固定ナット式

〇対応OS：Windows/Mac OS/Linux/ Android

★特別半額セール実施中★

メーカー希望小売価格\15,980 →特別価格\7,580

※おひとりさま1点のみとなります。

数量限定、早い者勝ちです！

お見逃しなく！ → 商品販売ページ(https://monster-storage.stores.jp/items/66cedf3d597398057c9b9aa4)