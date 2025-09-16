Pestalozzi Technology株式会社 | 代表 井上 友綱が日本サッカー協会のプロジェクト「夢先生」として茨城県の中学校を訪問。生徒たちへ夢や挑戦の大切さについて考えるきっかけを提供！

Pestalozzi Technology株式会社

2020年度から体力テストデジタル集計アプリ『ALPHA』（以下、ALPHAという）を展開しているPestalozzi Technology株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）の代表井上は、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）のJFAこころのプロジェクト「夢の教室」の「夢先生」として、2025年9月11日（木）茨城県小美玉市立美野里中学校を訪問し、中学生に対して、夢を持ち挑戦することの大切さについて考えるきっかけを提供いたしました。

❚ 夢先生とは

公益財団法人日本サッカー協会の手がけるJFAこころのプロジェクト「夢の教室」において、様々な競技の現役選手/OB/OGなどが「夢先生」として学校へ派遣されております。夢先生は、学校において「夢を持つことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などを児童・生徒に伝えています。

※詳細は同協会のWebページ(https://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/outline.html)を参照してください。

❚ 日時：2025年9月11日（木）

実施学校：小美玉市立美野里中学校

実施学年：2年生

対象人数：66名（1クラス33名×2クラス）

写真はいずれも、当日井上が中学生に対して、講義や対話を行っている様子です。

Pestalozzi Technology株式会社代表取締役社長CEO 井上友綱よりコメント

今回、小美玉市立美野里中学校で夢先生として子どもたちと向き合い、自分の夢や挑戦の軌跡を伝えました。真剣な眼差しで耳を傾け、夢について発表していく生徒の姿に、未来への無限の可能性を感じました。失敗を恐れず挑戦することの大切さを胸に、参加してくださった生徒たちが自分らしい道を切り拓いていくことを心から願っています。

❚ 『ALPHA』とは

『ALPHA』はPC・タブレットなど端末を問わず体力テストを計測・集計・分析できるツールです。従来の体力テストは児童・生徒が紙に記録を記入し、教職員がExcelに転記するなどアナログな方法で実施されていました。『ALPHA』では一人一台のタブレット端末を活用することで、デジタルで簡単に測定・集計や分析が可能となります。

サービスページ： https://pestalozzi-tech.com/alpha/

サービス事例紹介動画： ALPHA導入事例(https://www.youtube.com/watch?v=nzX7EKQzOrg)

❚ 本件に関する報道関係者からのお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

西早稲田ビルディング2階202

Pestalozzi Technology株式会社

E-mail：info@pestalozzi-tech.com