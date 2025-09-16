元不動産営業マンがITエンジニアへ華麗なる転身！YUIT(ユイティー)が未経験者のキャリアチェンジを強力支援

株式会社YUIT

株式会社YUIT（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：盛島加菜）は、この度、不動産営業職からITエンジニアへとキャリアチェンジを果たし、現在当社で活躍している社員の成功事例を公開いたします。これは、当社が「沖縄で未経験からITエンジニアを叶える会社」として、多様なバックグラウンドを持つ人材の可能性を最大限に引き出し、IT業界への転身を強力に支援していることを示すものです。

背景

IT業界への注目が高まる中、異業種からのキャリアチェンジを志す方が増えています。特に、営業職など顧客との折衝経験が豊富な人材は、コミュニケーション能力や課題解決能力といったITエンジニアに求められる素養を既に持ち合わせているケースが多く見られます。株式会社YUITは、このような潜在能力を持つ未経験者に対し、実践的なITスキルと手厚いサポートを提供することで、スムーズなキャリアチェンジを支援しています。

YUITの強み：未経験者をプロに育てる独自の研修とサポート体制

当社の研修プログラムは、未経験者が約半年間でバックエンドまたはフロントエンドの開発スキルを習得できるよう設計されています。オフィスでの週3回の勉強会や月1回の懇親会、1on1面談など、手厚いサポート体制が特徴です。これにより、受講生は技術的なスキルだけでなく、チームワークや問題解決能力も高めることができます。また、「ゆるっとガチなエンジニアを育成する」という独自の文化のもと、多様なバックグラウンドを持つメンバーが互いに尊重し合い、成長できる環境を提供しています。

成功事例の紹介：元不動産営業マンの挑戦

今回ご紹介するのは、元不動産営業マンであるD氏です。D氏は、不動産営業で培った顧客折衝能力や提案力を活かしつつ、新たな分野で専門性を身につけたいという思いから、ITエンジニアへの転身を決意しました。YUITの研修プログラムを通じて、プログラミングの基礎から応用までを習得し、現在は運用の案件で活躍しており、今後、開発案件へと移行していく予定です。D氏は「YUITの研修は、サポート体制が充実していて、未経験の私でも着実にスキルを身につけられるよう、非常に丁寧に指導してくれました。営業経験がITエンジニアとしてのコミュニケーションや課題解決に役立っていると実感しています」と語っています。

今後の展望

株式会社YUITは、今後も沖縄のIT人材育成を牽引し、沖縄の経済の発展に貢献してまいります。不動産営業職以外にも、飲食業、配送業などの様々な異業種からのキャリアチェンジを果たしております。今後も、未経験の方が安心してITエンジニアとして活躍できる機会を創出し、沖縄のIT産業の多様性と成長を促進してまいります。私たちは、信頼されるITエンジニアを輩出し、沖縄の新たな可能性に貢献することを目指します。

株式会社YUITについて

株式会社YUITは、「挑戦をもっと身近に。」をミッションに掲げ、沖縄県を拠点にIT人材育成事業を展開しています。未経験者からプロのITエンジニアを育成する独自の研修プログラムを提供し、沖縄のIT産業の発展に貢献しています。

