【有機JAS認証】ブラックペッパーを発売！国内スパイスメーカーが、グループ農園でオーガニック栽培

株式会社カネカサンスパイス

株式会社カネカサンスパイスは、2025年9月16日、EC出店5周年を記念して、「SPANION ORGANIC BLACK PEPPER」を、カネカオンラインショップ、Amazon、楽天、Yahoo！ショッピング、Qoo10のECショップで発売します。

「Farm to Table（農場から食卓へ）」の理念のもと、安心安全なスパイスを、ベトナムの農園から消費者へ直接お届けいたします。

当社は、国内トップクラス（年間2,000トン）のコショウを扱うスパイスメーカーとして、持続可能なコショウ栽培に貢献したいとの思いから、グループ会社であるKSS Vietnam Co.,LTD.を通じ、世界最大のコショウ生産国であるベトナムに農園を開園。試行錯誤の末、現地で無農薬栽培法を確立し、周辺農園への技術供与や、周辺住民へコメなど年越しの必需品をプレゼントするという活動を10年以上続けてきました。

＜ベトナムグループ農園の歩み＞

2011年：コショウ農園を開園

2014年：EUのオーガニック認証取得

2015年：アメリカのオーガニック認証取得、欧米各国へ輸出を開始

2021年：国内向けに販売開始（商品名「粒選り黒コショウ（非有機JAS品）」）

2024年：国内の有機JAS認証取得

2025年9月16日：「SPANION ORGANIC BLACK PEPPER」発売

「Farm to Table」とは、アメリカから広まった考え方で、「農園（生産者）から、食卓（消費者）へ直接、新鮮で安全な作物を届ける」という理念となります。「SPANION ORGANIC BLACK PEPPER」も、グループ農園で有機栽培された黒コショウを、ベトナムのグループ会社で一粒一粒目視選別の上、国内で残留農薬のチェックをして、安心安全が担保されたものを、直営ECショップからお客さまへ販売いたします。

また、現地従業員の心と体の健康を守ることも大切と考え、人権、労働条件の保護を目的とした国際認証SA8000を取得。お客様、ベトナムの大地、従業員の三方の健康を守りつつ、コショウ栽培を未来へつないでいきたいと考えています。

■商品の概要

商品名：SPANION ORGANIC BLACK PEPPER WHOLE

原料産地：ベトナム

内容量：200g／400g

発売日：9月16日

価格：1,350円／200g、2,484円／400g（税込み、送料込み）

■販売チャネル

・カネカオンラインショップ（送料別）

https://shop.kaneka.co.jp/item/E1755/

・SPANION Amazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6BKRGHG

・SPANION 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/spanion/organic_pepper/

・SPANION Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/spanion/3-j200.html

・SPANION Qoo10店

https://www.qoo10.jp/g/1172670786