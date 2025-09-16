大好評1on1スキルUpセミナー!!「実演で学ぶ！！1on1 ー傾聴の本質と実践テクニックー」を9月30日（火）12時より開催。10月1日にはアーカイブ配信も実施

株式会社シンギュレイト

信頼の科学とデータサイエンスで組織開発を支援する株式会社シンギュレイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鹿内 学、以下シンギュレイト）は、好評いただいていた1on1スキル向上セミナーの第6回を、「デモンストレーションで学ぶ傾聴の本質と実践テクニック」を2025年9月30日（火）12:00～12:45で開催します。過去の開催回は枠が満席になり、参加者の98％の方から「よかった」と評価をいただいている大好評の1on1セミナーです。

セミナー概要

1on1スキルの向上セミナーは、これまでオフライン開催も含め過去6回開催し、アンケート回答をいただいたみなさまからご好評いただいているセミナーです！本セミナーの第7回目を9月30日（火）に開催いたします！

「メンバーが話をしてくれない」「会話の掘り下げ方がわからない」「ついついアドバイスが多くなってしまう」などマネジメントの皆さんが抱える1on1の悩みは多いはず。

本セミナーは、毎月異なる1on1課題をテーマに、傾聴・コーチング、マネジメントについてロールプレイや簡単な設問を通して考えます。

今回のテーマは「メンティー起点の1on1」です。

メンバーとの関係構築が進まない、効果を感じないといった1on1課題の多くは、メンターとなるマネジメントが傾聴・コーチングを受けた経験が無いことに起因します。本セミナーでは、傾聴・コーチングのメリットとマネージャーのセルフコーチングについて、1on1の実演を交えて紹介します。

1on1は、メンバーの主体性や仕事への動機づけに影響を与える重要な施策です。マネジメントの方から、1on1施策で組織改革をご検討中の方まで、ぜひお気軽にご参加ください！

本セミナーへの参加がおすすめの方

以下のようなお悩みや想いを持つ、1on1のメンター（マネージャー、管理職、経営者）やマネジメント教育など事業部門の人材開発や組織課題をミッション持つ方におすすめです。

過去参加者の声

- 傾聴・コーチングスキルを上げて、より良い1on1を目指したい。- 1on1を導入しているが、より効果的に実施したい。- これから1on1を実施するが、進め方、設計に悩んでいる。- 組織をより良くするための施策を探している。

過去の開催のアンケート回答、98％の方からポジティブな回答をいただきました。（91％が「期待通りよかった」、7％が「期待通りではないが、よかった」、2％が「がっかりした」と回答）

自由記述欄にご回答いただいたアンケートの一部をご紹介します。

イベントの詳細

- ありがとうございました。実演して頂きわかり易かったです（一般社員）- 中堅向けの説明で使用できそうな内容が多くありましたので活用させて頂きます（課長クラス）- 質問形式のセミナーは、受けやすい（部長クラス）- 理論ではニュアンス（実際の言葉・トーン・スピード）がわからないが、デモを拝見して参考になりました。（役員クラス）過去開催の1on1スキル向上セミナーのテーマ- 第1回（2月）「1on1の目的とは」- 第2回（3月）「傾聴の壁は、自分自身」- 第3回（4月）「メンティーの背景に迫ろう」- 第4回（5月）「キャリア形成」- 第5回（6月）「マネジメントの自己概念」- 第6回（8月）「マネジメントのコーチング体験」[表: https://prtimes.jp/data/corp/108039/table/50_1_b7a3a7a0ef1ade5a140f4bf53d4d65a9.jpg?v=202509160926 ]

登壇者の紹介

池永 祐介 株式会社シンギュレイト パートナー

2011年に新卒で大手新聞社に入社。13年間、メディアやイベントを活用したソリューション提案・運営に従事。食品系や精密機械メーカーなど様々な業種の採用ブランディングを手掛け、企業の人事課題に取り組む。より実践的な組織開発に挑戦するべく、シンギュレイトに参画。言語化困難な組織文化の可視化やファクトに基づく提言など、人事データを活用した組織開発に携わる。伝統的な日本の大企業での経験を活かし、日本企業特有の組織課題への理解も深い。データドリブンな施策設計から効果検証、改善まで一気通貫したサポートが強み。

杉山 百恵 株式会社シンギュレイト セルフコーチングエヴァンジェリスト

飲食店での接客や中小企業のバックオフィス業務を経験し、結婚・出産を機に扶養内パートとして働く。その後、「自分の可能性を広げたい」という思いからフリーランスになる。シンギュレイトでは、セールス・カスタマーサクセスのアシスタント業務に従事。父の他界をきっかけに、自己理解とセルフコーチングに出会い、自分と向き合うことの大切さを実感。過去の経験を力に変え、「もっと気楽に軽やかに生きる」をモットーにセルフコーチングを広めていく活動を始めている。シンギュレイトではセルフコーチングをマネジメントに活かす記事を連載中（https://note.com/cingulate/n/n8db2573427cc）。

株式会社シンギュレイトについて

シンギュレイトは、科学で「人の関係・関係性」を読み解き、組織開発を支援するサイエンスカンパニーです。学術研究や実践を通して得た知見、データ分析・ピープルアナリティクスを通して、イノベーションを生み出す組織に向けた変革を促す組織づくりを支援します。信頼と主体性を生みだす1on1支援サービス「Ando-san」、信頼を可視化しイノベーティブな組織への変革を促す組織診断「イノベーション・サーベイ」の2つのサービスとともに、イノベーション創出を目指す企業に向けて組織開発コンサルティングを提供中。Digital HR Competition 2024 HRテクノロジー部門ファイナリスト。

会社概要

会社名 株式会社シンギュレイト

代表者 代表取締役 鹿内 学

会社URL https://cingulate.co.jp/

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

＜報道関係者様からのお問合せ先＞

株式会社シンギュレイト 広報 担当：田口

Mail：pr@cingulate.co.jp