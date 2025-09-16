『何かが起きてから動くセキュリティ対応ではもう限界？攻撃を先読みするプロアクティブセキュリティ』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/trendmicro-20251002/M1D



■複雑化・拡大するIT環境とリアクティブ対応の限界

企業のIT環境は社内PCやサーバに加え、クラウド、SaaS、そしてAI活用などへと急速に広がり続けています。守るべき資産が増加する一方で、攻撃者はその複雑さを逆手に取り、脆弱性や設定不備といった隙を突いて侵入を試みます。従来の「何かが起きてから動く」リアクティブな対応は、攻撃スピードや複雑さに追いつけず、被害の拡大を許しかねません。限られた人材とリソースで防御を強化するためには、攻撃が具現化する前にリスクを把握し、優先度を付けて軽減していく「プロアクティブセキュリティ」への転換が不可欠となっています。





■リスクの把握不足と優先度付けの難しさが招く後手対応多くの企業では、資産やその資産が持つリスクを正確に把握できていないことが大きな課題となっています。各部門で導入されたクラウドサービスやアプリケーション、従業員が独自に利用するツールなど、管理が及ばない領域が拡大し続けています。その結果、潜むリスクを把握できない、または把握できていても膨大なリスクのうち、どこから対応すべきか判断できないまま時間が経過してしまうケースも少なくありません。さらに、限られたセキュリティ人材とリソースでは、すべてのリスクに手を打つことは不可能であり、重要なリスクを後回しにして被害が発生する危険性が高まっています。■CREMで実現するプロアクティブセキュリティによる課題解決本セミナーでは、CREM（Cyber Risk Exposure Management）がどのようにリスク管理の難しさを解消するのかを具体的に解説します。CREMは社内外やクラウドに散在する資産を可視化し、攻撃経路を予測してリスクをスコア化することで、優先度の高いリスクから効果的に対処する道筋を示します。これにより、従来の「後手対応」に頼らず、被害が起こる前にリスクを軽減する「プロアクティブセキュリティ」を実現可能です。セミナーでは導入事例を交えながら、CREMを活用した実践的なリスク管理の手法をご紹介します。■主催・共催トレンドマイクロ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

