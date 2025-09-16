『買えない・申し込めない・進まない、アクセス集中や不正トラフィックが招く利用者の不満をどう防ぐか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fastly-20251002/M1D



■デジタル施策拡大でアクセス集中が日常化する企業環境

EC サイトやキャンペーンページ、オンライン申し込みサイトなど、デジタル施策の拡大によって企業のオンライン接点は急速に増加しています。しかし同時に、特定の時間帯やイベント開始直後にアクセスが一気に集中し、サーバーに過剰な負荷がかかる状況が常態化しています。利用者は「つながらない」体験に強い不満を抱き、ブランドへの信頼低下や離脱行動につながるため、いまやシステムの可用性は事業成長に直結する重要テーマとなっています。





■サーバーダウンは機会損失と顧客体験の低下を同時に招くリスクアクセス集中によるサーバーダウンやレスポンス低下は、販売機会を逃すだけでなく、ユーザー体験の大幅な低下をもたらします。さらに昨今は、DDoS 攻撃や Bot による不正トラフィックが増加し、通常の負荷対策だけでは防ぎきれないリスクが広がっています。顧客から見れば「アクセスできない理由」が何であれ不満は同じであり、企業にとっては売上損失とブランド毀損が同時に進行する深刻な課題となっています。■仮想待合室で安定稼働とセキュリティを両立する実践策本セミナーでは、アクセス集中を制御しながら利用者が安心してサービスを使える環境を提供する「仮想待合室」ソリューションを詳しく解説します。従来のアクセス制限のように“つながりにくさ”を生むのではなく、一時的な集中をコントロールし、利用者の不満を最小限に抑えることで顧客体験を守ります。さらに DDoS や Bot などの不正トラフィックを排除するセキュリティ機能を組み合わせることで、安定稼働とブランド価値の維持を両立します。こうした仕組みを実現するうえで、他製品と比較してコストメリットにも優れる具体的なソリューションを取り上げ、実効性の高い導入アプローチをご紹介します。■主催・共催ファストリー株式会社STCLab Inc.株式会社 トリトンシステム■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fastly-20251002/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]