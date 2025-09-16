【NappsTechnologies】LINEでAIに相談できる「AIShain」第一弾として、「AI営業顧問」の提供を開始
株式会社NappsTechnologies（本社：福岡県福岡市、代表取締役 榎本友幸、以下 NappsTechnologies）は、2025年9月16日、LINEでAIに相談できる「AIShain」シリーズの第一弾として「AI営業顧問」の提供を本日より開始したことをお知らせいたします。
AI営業顧問
https://aishain.com/ja
■ LINEでAIに相談できる「AIShain」とは
「AIShain（エーアイシャイン）」は、“相談相手をポケットに持ち歩ける”をコンセプトにしたAIエージェントプラットフォームです。
営業や業務の課題をすぐ相談できる“AI社員”を、普段使い慣れたLINEから呼び出して依頼できるのが特徴。メニューをタップして指示を送るだけで、AIが業務の相談に即座に答え、未経験者でもベテラン社員のようなパフォーマンスを発揮します
今後は営業支援にとどまらず、マーケティング・バックオフィス業務・顧客対応などの領域にもAIエージェントを展開予定。「AIShain」は、“あなたのポケットに相談相手のAI社員を” という新しい働き方を実現し、企業や個人の生産性を大幅に向上させます。
■第一弾「AI営業顧問とは」
「AI営業顧問」は、“いつでも相談できるAI顧問をポケットに” をコンセプトに開発された営業支援エージェントです。
営業担当者や経営者が抱える「上司が忙しくて相談できない」「気軽に意見を聞けない」といった日常的な課題を解消し、スマホとLINEだけで24時間365日、営業の相談ができる環境を実現しました。
登録した顧問の知識や過去の商談履歴やお客様の反応、競合情報なども参照しながら、まるで経験豊富な先輩に相談しているかのような具体的なアドバイスをAIが即座に提供。
「どう提案すればいいかわからない」「お客様に響く切り口が見つからない」という悩みを解消し、提案作成の時間短縮とクオリティ向上を同時に実現します
■「AI営業顧問」の4つの特徴
1. 顧客名から企業を簡単リサーチ
お客様の会社名を入力するだけで企業情報を自動収集。提案作成や相談のベースとなる情報を即座に取得。
2. 営業進捗や宿題をAIが自動管理
商談内容や宿題、ToDoをAIが整理し、検討状況や購入確度を自動判定。
3. AI営業顧問の知識はスマホで簡単登録
商品情報やサービス内容、過去の提案など営業に必要な知識をスマホから簡単登録。
4. 24時間365日、AI営業顧問にいつでも相談
LINEからいつでも営業課題を相談でき、即時アドバイスを得られる。
利用方法
下記URLまたは左のQRコードからLINEで「AIShain」を友だち追加するだけで利用を開始できます。
無料で始められるので、初めての方も気軽に体験可能です。
LINEのメニューから質問に答えるだけで、AI営業顧問への相談がすぐに行えます。
https://lin.ee/U5cc7Hx
開発責任者のコメント
榎本友幸(代表取締役)
「これまで営業現場では、上司に気軽に相談できず一人で悩む時間が多くありました。
『AI営業顧問』は、そんな状況を変え、誰でもいつでも気軽に相談できる環境を提供するために開発しました。
営業は、本来“お客様の課題に寄り添い、価値を届ける仕事”です。
しかし、どんな提案をすればよいのか分からず、刺さらない提案を繰り返してしまうケースも少なくありません。
私たちは、誰でも自信を持って刺さる提案ができる未来をつくりたいと考えています。
AIに任せられる業務は任せ、人間らしい営業の価値を最大限に発揮できる時代を、このサービスを通して実現していきます。」
■NappsTechnologiesについて
社 名 ：株式会社NappsTechnologies
所在地 ：福岡県福岡市中央区大名2-6-11
代表者 ：榎本友幸
設 立 ：2017年11月21日
事業内容：生成AIを活用した「AIShain」の開発
URL：https://aishain.com