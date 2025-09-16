『フェスバ+』が1周年記念イベント第2弾「新祭戦 ーNew Festibattleー」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社MIXI（代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村弘毅、本社：東京都渋谷区、以下「MIXI」）と共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、2025年9月16日（火）より1周年イベント第2弾「新祭戦 ーNew Festibattleー」を開催したことをお知らせいたします。

【『フェスバ+』公式ページ】https://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)

『フェスバ+』はキャプテン（プレイヤー）の皆さまに支えられ、2025年8月29日（金）にサービス開始から1周年を迎えました。1周年記念イベント第2弾を開始し、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』のシャルロット（CV：内田真礼）、赤髪のヒーロー（CV：梶裕貴）、ノア（CV：水瀬いのり）と『モンスターストライク』のマサムネ（CV：悠木碧）、さらにマリオン（CV：石橋桃）のイラストを使用した5種類の「EXスキルチップ」が登場するガチャを開催しております。これらのスキルチップは本日より新登場した「EXスキル」を使用できるものとなっております。「EXスキル」は、これまでのバトルに変化を与える自分だけのアレンジ装備です。また、期間中にログインすれば汎用「EXスキルチップ」12種（3種×各タイプ別分）も手に入りますので、この機会に「EXスキル」を使って自分だけのバトルをお楽しみください。

さらに、1周年記念で「ログインボーナス」や「カムバックキャンペーン」など様々なキャンペーンを実施しております。より遊びやすくなった『フェスバ+』をぜひ遊んでみてください。

【1周年記念イベント第2弾「新祭戦 ーNew Festibattleー」 概要】

新たな「EXスキル」が登場すると共に、シャルロット（CV：内田真礼）とマサムネ（CV：悠木碧）の「EXスキルチップ」がガチャに登場いたします。また、ログインするだけで★5汎用「EXスキルチップ」12種類も手に入ります。

【開催期間】2025年9月16日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

＜「EXスキル」とは？＞

「その場で回復」「どこでもジャンプ」「状態異常を解除＆予防」などバトルに変化を与えるアレンジ装備です。チップと同じように装備するだけで使用できます。ガチャやイベント報酬などで手に入れることができます。「EXスキル」の詳細はゲーム内をご確認ください。

【「新祭戦EXスキルチップガチャ」概要】

5種類の「EXスキルチップ」が新登場します。また、シャルロット（CV：内田真礼）とマサムネ（CV：悠木碧）の「EXスキルチップ」はピックアップで登場します。★5は「EXスキルチップ」のみ登場いたします。さらに、次のイベントが開催されるまで、本ガチャが1日1回無料になります。スタンプ1個で「セレクト★4メダル」が、スタンプ10個で「新祭戦EXスキルチップメダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっております。

【開催期間】2025年9月16日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

【メダル交換期間】2025年9月16日（火）16：00～10月21日（火）15：59 予定

<登場「EXスキルチップ」紹介>

タイプ：アタッカー【★5 閃光の如く】

EXスキル：サンダーブリッツ

前方に長距離のローリングを行い、移動経路にはサンダーギミックを3つ設置

ギミックは敵をスタンさせる攻撃を行う

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて通常攻撃の威力アップ

タイプ：ガーディアン【★5 金剛不壊の護り】

EXスキル：プロテクション

自身にバリアを展開する

バリアは一定時間持続し、一定ダメージまで自身への攻撃を防ぐ

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて移動速度アップ

タイプ：各タイプご用意【★5 スカイハイ！】

EXスキル：ハイジャンプ

その場でヒーローの正面方向にジャンプを行う

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて移動速度アップ

タイプ：各タイプご用意【★5 私がサポートしますね】

EXスキル：リカバリー

自身のHPを回復する

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてドロースキルの威力アップ

タイプ：各タイプご用意【★5 絶対に負けない】

EXスキル：デュラビリティ

自身に付与された燃焼・毒・スロウ・拘束を回復

さらに一定時間、燃焼・毒・スロウ・拘束・凍結付与・凍結・狂走状態を無効化

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてカット率アップ

【「1周年記念EXスキルチップメダル」交換所 概要】

「1周年記念EXスキルチップメダル」1枚で汎用EXスキルチップ12種の中から1枚と交換できます。スキルチップを重ねて強くしましょう。「1周年記念EXスキルチップメダル」は、ログインボーナスやミッション、「1周年記念バッジ」交換所などで入手できます。

【交換期間】2025年9月16日（火）16：00～10月21日（火）15：59 予定

【「1周年記念バッジ」交換所 概要】

イベント期間中、バトルで「1周年記念バッジ」を集めましょう。本日より交換所に「1周年記念EXスキルチップメダル」を2個追加しました。その他「大感謝！オールスターガチャチケット」200枚、フェスロット20個など豪華な報酬を追加しております。

【「1周年記念バッジ」入手可能期間】～9月30日（火）15：59 予定

【バッジ交換可能期間】～10月7日（火）15：59 予定

【新祭戦ミッション 概要】

「EXスキル」に関する特別なミッションが登場します。「スペシャルガチャチケット」や「1周年記念EXスキルチップメダル」を入手できますので、全達成を目指しましょう。

【開催期間】2025年9月16日（火）16：00～9月30日（火）15：59 予定

【イベントパス概要】

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できます。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できます。アクセサリー「煌めきのローレル」や「スペシャルロット」など豪華報酬が手に入ります。

【開催期間】2025年9月16日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

【イベントログインボーナス開催！ 最大ジュエル350個獲得のチャンス！】

イベント開催を記念したログインボーナスを開催します。期間中に毎日ログインすれば、無償ジュエルが最大350個手に入ります。また、「1周年記念EXスキルチップメダル」も1枚貰えます。

【開催期間】2025年9月16日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

【エレノア＆エクスカリバーが恒常キャラクターとしてガチャに追加！】

本日のアップデート以降に登場するガチャとスペシャルガチャに、エレノア（CV：石見舞菜香）とエクスカリバー（CV：小西克幸）及び、同時期に登場したウェポンチップ、アクセサリーが追加されます。それに伴い交換所のラインナップも更新されます。また、さまざまな報酬が獲得できるフェスロットからも登場するようになります。

【「フェスバ+グランドチャンピオンシップ（FGCS）」優勝チーム選抜ガチャ 開催中！】

9月7日（日）行われた【名誉】と【賞金】を懸けた、『フェスバ+』史上最大の祭戦。その優勝チームを記念した特別なガチャです。★5ウェアは対象の11人のヒーローのみ排出されます。

【開催期間】～9月23日（火）15：59 予定

※対象ヒーローはゲーム内からご確認ください。

【『フェスバ+』 基本情報】

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。

本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。

ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。

◆ゲーム名：フェスバ+

◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

◆対応端末：iOS、Android(TM)、Steam（PC）

◆公式サイト： https://festibattle.jp/

◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u(https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u)

◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/

◆公式Xアカウント： https://x.com/festibattle

◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle

◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者： 代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト： https://colopl.co.jp/

公式X： https://x.com/colopl_pr

公式Facebook： https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin： https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社MIXI 会社概要】

社名 ：株式会社MIXI https://mixi.co.jp

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立 ：1999年6月3日

資本金 ：9,698百万円（2025年3月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村 弘毅

事業内容 ：スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

