希少な国産ジャスミン茶葉を使った「奇跡のクラフトジャスミンハイ」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「奇跡のクラフトジャスミンハイ」を、2025年9月16日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/miraculous-craft-jasmine）

奇跡のクラフトジャスミンハイとは

「奇跡のクラフトジャスミンハイ」は、大変希少な国産のジャスミン茶葉（ジャスミンの香りを移した茶葉）を使った香り豊かなジャスミンハイです。香り高い中国茶の中でも人気の高い「ジャスミンティー」を使ったジャスミンハイを、国産でつくるということを背景に始まったのが「奇跡のクラフトジャスミンハイ」プロジェクトです。

「奇跡のクラフトジャスミンハイ」の魅力

１.静岡県産の「一番摘み」茶葉のみを使用

ジャスミンティーは、緑茶の茶葉にジャスミンの花の香りをまとわせて作られる「花茶」の一種です。「奇跡のクラフトジャスミンハイ」では、「日本三大銘茶」にも数えられる静岡県のなかでも、一大産地とされる「牧之原台地」で育てられた上質な茶葉を選びました。茶葉のなかでも一番始めに収穫されて旨み成分が豊富な「一番摘み」の茶葉だけを贅沢に使用し、ふくよかで味わい深いコクを加えています。

２.希少な静岡県産ジャスミンの花で香り付け

緑茶の茶葉に香り付けするジャスミンの花も、希少な静岡県牧之原産のものを使用しました。ジャスミンの花は、つぼみが開くその瞬間に最も豊かな香りを放ちます。つぼみのまま摘み取った花を使い、開花の瞬間に立ちのぼる気品あふれる香りを余すことなく茶葉にまとわせました。

３.ジャスミンティーを二度重ねる贅沢製法

ジャスミン茶葉を本格麦焼酎に漬け込んでジャスミンの香りと茶葉のコクを丁寧に抽出し、さらに同じ茶葉から煮出した香り高いジャスミンティーを重ね合わせました。そうすることで7％という低いアルコール度数に調整しながらも、奥行きのある華やかさを引き出しています。

そのうえ、ジャスミンティーの華やかな香りを最後の一滴まで堪能していただくために、ほんのりと甘みを追加し、飲み心地の良さも追求しました。ジャスミンティーの香りと本格麦焼酎ならではの奥深さの両方を感じられるバランスの良い味わいです。

商品概要

【奇跡のクラフトジャスミンハイ】

◯容量：500ml

◯原材料：本格焼酎（国内製造）、ジャスミン茶（国内製造）、糖類／香料

◯アルコール度数：7％

◯商品タイプ：リキュール

◯製造元：常楽酒造

＜プラン一覧＞

- 【超早割】奇跡のクラフトジャスミンハイ：2,960円（税込）- 【早割】奇跡のクラフトジャスミンハイ：3,140円（税込）- 【早割】奇跡のクラフトジャスミンハイ 2本セット：5,930円（税込）- 奇跡のクラフトジャスミンハイ：3,490円（税込）- 奇跡のクラフトジャスミンハイ 2本セット：6,280円（税込）＜概要＞

◯商品名：奇跡のクラフトジャスミンハイ

◯販売期間：2025年9月16日（火）～2025年10月7日（火）24:59

◯配送時期：2025年11月中旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/miraculous-craft-jasmine

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp