¡ÚÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡Û¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¿·¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ÎÉ¸ÜÖ¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é¤ÎÁ´³ô¼°¼èÆÀ¡Ê´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë1,000Å¹ÊÞÂÎÀ©¤òËÜ³ÊÅª¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢À¥ ¼þ±É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ´³¦ Í§Â§¡¢°Ê²¼¥Ô¥½¥é¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬º£¸å¿Ê¤àÆ»¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÅÚÂæ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡ÖÃ¦¡×¤Ê¤Î¤«¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å1,000Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤äÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÎËá¤¾å¤²¤ä¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ë¼¡¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥½¥é¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤â¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Î¡ÖÃ¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤È¡¢¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤ò»Ø¤·¡¢Åö¼Ò¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ô¥½¥é´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ1,000Å¹ÊÞÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶ú¥«¥Ä¤òÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿©Ê¸²½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î°û¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶ÈÂÖ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¶¥Áè¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤é¤·¤¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¾Ð´é¤È³èµ¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÇ°¤Î²¼¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÇä¾åÍø±×¤Î³ÈÂç¡×¤È¡Ö»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡×¤ÎÆó¤Ä¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M&A¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ô¥½¥é¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¡¢Åì³¤ÃÏÊýµÚ¤Ó´ØÅìÃÏÊý¤Î¹Ù³°¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤ËÌó60Å¹ÊÞ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡×¤ä¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦´¶Æ°¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³°¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤À®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ô¥½¥é¤Î´ë¶ÈÊý¿Ë¤ÈÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Î¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ë¼¡¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¹Í¤¨¡¢ÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ô¥½¥é¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¸½¾õ¸ÜµÒÁØ¡¢Äó¶¡²Á³ÊÂÓ¡¢½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢µÚ¤Ó¶ÈÂÖ¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ô¥½¥é¤ÈÁê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥½¥é¤ò´Þ¤àÅö¼Ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é¤Î³µÍ×¡Û
¥Ô¥½¥é¸ø¼°HP :
https://pisola.jp/
PISOLA¤Ï¹Ù³°¤Î¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ÖÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÍÒ¾Æ¤¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈóÆü¾ï¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥ê¤Î¥ê¥¾ー¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÅ¹Æâ¤ËÈ¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¥½¥Õ¥¡ーÀÊ¤È½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ðー¤òÀßÃÖ¡£¤½¤Î°Ù¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒÁØ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¼çÉØ¤ÎÊý¡¹¡¢½µËö¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¿Æ»Ò»°À¤Âå¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢Êì¤ÎÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âPISOLA¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ðÆ°²è :
https://www.youtube.com/watch?v=bX-D7Mhd2kI
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÃì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î°ÂÄê¤È»Ô¾ìµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑÎ¾¼Ò¤Î»ý¤Ä¶¯¸Ç¤Ê»ÅÆþ¤ì¥ëー¥È¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÍºàÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î³ÈÂç¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·À¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¡ÖÃ¦¡¦¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ò°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³¤ä¼ÒÎò¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤Å¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯8·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖÁí¹ç¿¦À©ÅÙ¡×(¢¨1)¤ò¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤äÃæÅÓ¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·Â´¼Ò°÷¤âÅ¬ÍÑ¤È¤·Åö¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¡Ö¿Í¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¥Áí¹ç¿¦À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000514.000027839.html
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü¡¡»ñËÜ¶â¡§3²¯±ß¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¡¡ÔèÃË
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-7-6¡¡Æ£ÏÂÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢FC³«È¯
URL¡§https://kushi-tanaka.co.jp/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡¿TANAKA INTERNATIONAL INC.¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Æ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒUKYE¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥½¥é