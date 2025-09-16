「2025明治安田Ｊ３リーグ 月間ヤングプレーヤー賞」8月度受賞のお知らせ

株式会社ザスパ

各月の明治安田Ｊリーグにおいて、印象に残るプレーをし、今後の更なる活躍が期待できる21歳以下の選手を表彰する「2025明治安田Ｊ３リーグ 月間ヤングプレーヤー賞」8月度に、安達秀都選手が選ばれましたので、お知らせいたします。

7月のモハマド ファルザン佐名選手に続き、当クラブ所属選手が２か月連続での受賞となります。

■安達秀都選手受賞コメント

ヤングプレーヤー賞をいただき、素直にうれしく思っています。8月にゴールを決めたわけでもないのですが、特別ではない平凡なプレーの積み重ねが評価されたと思っています。最近は、試合をとおして強度を出せるようになってきましたし、ゴール前に顔を出せるようになってきて、アシストやゴールといった結果に結びついてきているのはいいところだと思います。これからも成長していけるように頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。

※選考理由やその他の受賞者など、月間表彰の詳細はJリーグ公式サイト(https://www.jleague.jp/monthly_awards/2025/)にてご覧ください。



評価されたアシストシーンはこちら(https://youtu.be/ApADClGDQ0Y?si=pq4sMJLbh--w8MAX&t=181)