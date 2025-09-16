Invictus athlete Performance Center 竣工開所式のお知らせ

関彰商事株式会社

関彰商事株式会社／セキショウグループ（本社：茨城県筑西市・つくば市/取締役社長：関正樹）と国立大学法人 筑波大学（所在地：茨城県つくば市／学長：永田恭介）は、このたび同大学内に新設した野球・ソフトボール室内練習場「Invictus athlete Performance Center」 (インヴィクタス・アスリート・パフォーマンス・センター、以下IPC) の完成に伴い、9月22日 （月） に竣工開所式を執り行います。

室内練習施設外観室内練習施設内観

■Invictus athlete Performance Center （IPC） について

IPCは、筑波大学内に新設された県内最大規模の《野球・ソフトボール室内練習場》です。最新の動作解析機器を完備し、投球や打撃のパフォーマンス分析を通して、高度な指導および研究を展開いたします。



本施設は筑波大学が所有し、運営・維持管理は株式会社Invictus Sports（セキショウグループ）が担います。運営に際して、平日昼間は大学が授業や部活動に使用し、夜間や週末は一般向けに、弊社がスクールや動作分析プログラムを提供する「タイムシェア方式」を採用いたします。

筑波大学におけるスポーツ活動の充実や競技力向上、授業・課外活動の拡充はもちろん、弊社が取り組む最先端の分析・コーチングサービス提供の場としても運営して参ります。

分析エリアトレーニングエリア

■記念パーティーやイベントも開催

9月22日（月）はIPCでの竣工開所式終了後、ホテル日航つくば（つくば市）にて「Invictus athlete Performance Center 竣工記念パーティー」を開催いたします。祝賀会では、室内練習場寄付に関する目録の贈呈や、(株)Invictus Sportsによる事業紹介が行われます。

また、翌23日（火・祝）には「IPC開所記念祭」を開催。地域の皆さまを対象に、ストラックアウトやスピードガンコンテストなど多彩な催しを実施いたします。

よろしくご高配くださいますようお願い申し上げます。

■詳細

1.竣工開所式

日 時：2025年9月22日（月）10:00～

出席者：国立大学法人筑波大学 学長 永田 恭介 様

関彰商事株式会社 代表取締役社長 関 正樹

その他関係者 およそ40名出席予定

内 容：テープカット、記念撮影、始球式、川村卓教授による動作解析デモンストレーションなど



2.竣工記念パーティー

日 時：2025年9月22日（月）11:30～13:30

会 場：ホテル日航つくば 別館 1階 「昴 東の間」

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻１丁目1364-1

内 容：弊社社長の関より永田学長へ室内練習場寄付に関する目録の贈呈

（株）Invictus Sports 事業紹介



■施設概要

施 設 名：Invictus athlete Performance Center

所 在 地：〒305-0055 茨城県つくば市天久保3丁目1-1 筑波大学構内 （南地区）

延 床 面 積：室内練習場 1,713.00m²（518.18坪）

オフィス棟 130.84m² （39.57坪）

敷 地 面 積：3,222.7420平方メートル （974.88坪）



≪取材に関するお問合せ先≫

関彰商事株式会社 広報部 石井 雅也 e-mail：masaya.ishii@sekisho.co.jp

※ご来場の際には事前にメールにて、ご連絡をいただきますようご協力をお願い申し上げます。



≪別日取材をご希望する場合≫

【お問い合わせ先】株式会社Invictus Sports

e-mail：spoana@sekisho.co.jp

電話番号：0298-46-5040（担当：村澤）