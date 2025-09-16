【ユカリア】社会医療法人博友会とのパートナーシップ協定締結に関するお知らせ

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）は2025年９月16日開催の取締役会において、以下のとおり、平岸病院（北海道赤平市）や北の峰病院（北海道富良野市）を運営する社会医療法人博友会（所在地：北海道赤平市、理事長：高橋 伸幸、以下「博友会」）との間でパートナーシップ協定を締結することについて決議いたしましたので、お知らせします。これによりユカリアの提携医療法人数（病院数）は、平岸病院と北の峰病院の２つを加え、計30病院となりました。

本協定締結の理由

超高齢社会の日本において、地域医療の担い手である病院は慢性的な人材不足に悩まされるなど、経営環境の厳しさに直面しています。特に中小規模の病院は赤字経営や後継者不在などの課題を抱えており、地域に必要な医療を提供する体制の持続性が脅かされています。

ユカリアは「ヘルスケアの産業化」をビジョンに掲げ、「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」ことをミッションとしています。そして、厳しい経営環境下にある病院に対してコンサルティングだけでなく、資金調達から購買、地域連携、病院の建て替え、DX・データ活用まで様々なサービスを展開して病院経営を支援しています。このような取り組みは「病院・介護施設の経営の安定」「医療・介護従事者の働きがいや所得の向上」「患者・要介護者のウェルビーイング」という「三方良し」の世界観の実現を目指すものです。

一方、博友会は、北海道の赤平市を拠点に、精神科医療を中心とした医療サービスの提供を通じて、長年にわたり地域医療に貢献しています。

本協定の締結は、地域に根差した社会医療法人である博友会の持続可能な運営を支えるものであり、ユカリアのビジョン、ミッションの実現につながる取り組みと位置付けております。

本協定の内容等

本協定の締結により、ユカリアは長年にわたり蓄積してきた病院経営にかかる知見を博友会に提供し、経営支援、運営支援を行います。また、ユカリアが持つ全国規模の幅広いネットワークを活用し、国の地域医療構想に沿った最適な病院運営モデルの構築につなげてまいります。

博友会の概要日程今後の見通し

当期の業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的に当社の業績及び企業価値向上に資するものと考えており、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに業績への影響を開示いたします。

【株式会社ユカリア】

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点の VBHC の追求４.地域包括モデル５.現場に適した DX 化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

主な事業内容： 医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ： https://eucalia.jp/