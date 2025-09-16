【新富良野プリンスホテル】北海道の旬の恵みを特別メニューでご堪能いただける期間限定開催　「ホワイトクリスマス ディナーブッフェ」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新富良野プリンスホテル（所在地：北海道富良野市中御料 総支配人：伊賀裕治）では、地産地消をテーマとした、北海道の旬の食材をふんだんに使用した特別メニュー「ホワイトクリスマス ディナーブッフェ」を2025年12月20日（土）～12月25日（木）の期間限定で開催いたします。

ホワイトクリスマスディナーブッフェ

道内や地元の美味しい食材で地産地消を促進し、本企画を開催いたします。道内各地から取り寄せた食材を使用し、西洋料理、日本料理、中国料理、製菓の各調理長が考案した旬の食材を取り込んだメニューをはじめ、出来たてを味わえるライブキッチンも充実させました。

「国産丸鶏のロースト」や、「クリスマスケーキ」などこの期間限定ブッフェでしか味わうことのできないメニューを数多く取り揃えております。雪に包まれた富良野の地で、北海道の旬の恵みを贅沢に使用した、クリスマスにふさわしい料理を、思う存分ご堪能いただけます。

また、子育て応援として未就学児のお子さまは無料でご利用いただけます。小さなお子さまがいらっしゃるご家族や三世代旅行などで、ホテルのお食事をより身近にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

新富良野プリンスホテルは西武グループが推進するサスティナビリティアクションの取り組みとして、地域と連携して地産地消の推進を図ってまいります。

国産丸鶏のロースト

ホワイトクリスマスディナーブッフェ概要

【期間】2025年12月20日（土）～12月25日（木）

【時間】5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー8:30P.M.）

【場所】新富良野プリンスホテル メインバンケットホールB1

【料金】1名さま おとな\8,000 小学生\5,600 未就学児（無料）

苺のタルト

チョコレートロールケーキ

搾りたてモンブラン

北海道産仔牛モモ肉の ハッシュドビーフ

コトリヤード

握り寿司 白身魚と海老のオーブン焼

海老のチリソース

北海道産鰤の炊き込みご飯

北海道産北寄貝の三杯酢 北海道産蛸の頭 北海道産長芋醤油漬け

※ブッフェの料金には消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

｜お客さまからのお問合せ・ご予約｜ TEL:0167-22-1111（レストラン予約係）

おすすめの宿泊プラン

期間限定スペシャルディナーブッフェ付き宿泊プラン

高層階ツインルーム

【期間】

2025年12月20日（土）～12月25日（木）

【料金】

おとな1名さま

（１室２名さま利用時・サービス料・税込）

会員\25,700～ 一般\26,648～

【内容】

新富良野プリンスホテル１泊夕朝食＋温泉入浴利用付き（入湯税別）

◆宿泊についてのお問合せ先

新富良野プリンスホテル予約係 TEL:0167-22-1111