伯東、インドに現地法人を設立

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、当社グループ会社を介し、インド・グルガオンに現地法人を設立し、工業排水処理システムのインド国内市場向け販売体制を本格稼働させました。

現在、インド国内では経済成長に伴い、特にデリーやグルガオンを中心とした北インド地域において、ZLD（Zero Liquid Discharge：工場から外部に出される排水をゼロにまで低減すること）規制が一段と強化されています。また、水不足や工業排水による水質汚染問題への対応が急務となっており、これらに対するニーズが年々高まっております。加えて、グジャラート州などの西インド地域やバンガロール、チェンナイなどの南インド地域においても、将来的な規制対応が求められる状況にあります。こうした背景から、広域にわたるソリューションの提供体制の確立が急務となっています。

当社は2024年9月にグループ会社であるHakuto（Thailand）Ltd.がROCK ENGINEERING社とインド国内における排水処理装置に関する独占代理店契約を締結し、主力製品である蒸留装置を中心とした販売活動を展開してまいりました。今回のインド現地法人設立により、ROCK ENGINEERING社製装置と当社オリジナルの排水処理用薬剤・装置を一体で提案できる体制を整備し、インド各地の得意先に対し、規制対応から装置・薬剤供給までを一貫してサポートすることで、ZLD規制対応に向けたソリューションを提供してまいります。

【現地法人概要】

商 号：HAKUTO INDIA PRIVATE LIMITED

所 在 地 ：Unit329, ALTRADE Business Centre, 3rd Floor,

Platina Mall, Village Sikanderpur Ghosi, Sector-28,

Opposite Bristol Hotel, Gurgaon, Haryana, 122002

事業内容：工業排水処理システムおよび関連薬剤の販売・サービス

資 本 金 ：60,000,000ルピー（約100百万円）

MVR蒸留濃縮装置

伯東株式会社について（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

私たちが企業活動を通じて目指している未来は「人と技術と自然環境の共存」です。

先進のテクノロジーが人々の暮らし、そして地球に活力と潤いをもたらすことを信じ、より豊かな社会の実現のために邁進していきます。