オンライン包丁ストア Maruichi Knife、自社オリジナル新型万能包丁【墨月-Sumitsuki-】クラウドファンディングにて先行販売！

Maruichi Knife日本刀型マルチ包丁 【墨月-Sumitsuki-】

【概要】

オンライン包丁ストア Maruichi Knife (所在地：東京都）は、伝統美と現代技術を融合した新作包丁 「墨月 -Sumitsuki-」 をクラウドファンディングを通じて先行発売致します。日本中の料理と包丁の好きな方々へ向けて新たな感動をお届けします。

「墨月 -Sumitsuki-」は、日本刀を思わせる反りとマットブラックの質感を備え、錆びにくく扱いやすい設計を実現。肉・魚・野菜を一本でこなす万能性と、滑らかな切れ味で、日常の料理を特別な時間へと導きます。

【主な特徴】

○日本刀から着想を得たフォルムを採用。単に素材や切れ味の良さにこだわるだけでなく、「食材がどのように刃によって切れるのか」を理論的に研究し、その結果として最適な反りと刃の角度を設計しました。これにより、より少ない力でスムーズに切れる、理にかなった切れ味を実現しています。

○酸化加工による黒染めで得たマットな質感は見た目だけでなく、食材との摩擦も減らし食材にかかるストレスを軽減。

○ご家庭で使うことをイメージし、一般的にキッチンで使いやすい21cmの大きさに。肉魚野菜、この一本で完結できる包丁を作成しました。

黒のボディに日本刀のような反りの入った刃。裾に向かって開いていく八角形のハンドルは力を余分なく包丁に伝えてくれます。

魚も肉も野菜もこの一本で。切れ味が良いので繊維を潰さず、味を一段階上に引き上げます。

【提供開始・価格】

クラウドファンティングサービス≪キャンプファイヤー≫にて、

2025年9月16日(火)AM8:30に先行販売開始。

先行販売では通常販売予定価格（\29,980)から50％OFF、\14,490-にて販売開始。

※先行販売個数には限りがあります。

【クラウドファンティングURL】

https://camp-fire.jp/projects/826710/view

またはCAMPFIREで【墨月】で検索。

公開前にも沢山のお気に入り登録を頂いております。

【事業内容】

Maruichi Knife

2024年に東京都で設立された料理人による包丁ブランドです。

一本の包丁から広がる「食べる・つくる・わかち合う」喜びを大切に、日常に寄り添う包丁をお届けしています。

【お問い合わせ】

Maruichi Knife

ウェブサイト： https://maruichi-knives.com/

電話番号： 090-5397-0522

メールアドレス： maruichi.knife@gmail.com

メディア担当者： 工藤 一静