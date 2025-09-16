シードVCのジェネシア・ベンチャーズ、設立10年目の新たな挑戦 ― スタートアップの“今”を伝えるPodcast『Ayo! by Genesia.』を始動！

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

シード期（創業初期）のスタートアップに投資と経営支援を行う、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、2025年8月31日に設立9周年を迎えました。

そして10年目に入った今年、新しい挑戦としてPodcast番組『Ayo! by Genesia.』の配信を開始いたします。スタートアップの資金調達の裏話やアジア市場でのリアルな挑戦の現場、企業カルチャーや組織づくりの事例など、“今”現場で起きていることをそのままお届けする番組です。各社のプレスリリースなどでは伝えきれない“生のストーリー”を共有しながら、スタートアップに関わるリスナーの皆さんと一緒に“これから”を描いていきたいと考えています。

Podcast番組概要

https://open.spotify.com/show/0f6U2jmmUuitViao1mwG2P?si=8e6d33ca856b4356

- 番組名：Ayo! by Genesia.「Ayo!（アヨ!）」は、インドネシア語で「さぁ！」「いこう！」という意味で、日頃からカジュアルに使われるフレーズです。新しい挑戦に、仲間と共に踏み出す合図として使用したいと考えました- 配信スタンド：Spotify(https://open.spotify.com/show/0f6U2jmmUuitViao1mwG2P?si=8e6d33ca856b4356), Apple Podcast(https://podcasts.apple.com/us/podcast/ayo-by-genesia/id1837843562), Amazon Music(https://music.amazon.co.jp/podcasts/173a250a-5922-42dc-a513-2f5a69d77499/ayo-by-genesia)- 配信タイミング：隔週火曜の朝7時一部サブシリーズでは、より高頻度での配信も予定しています- 番組コンセプト：「起業家の物語をもっと近くに」スタートアップの資金調達の裏話やアジア市場でのリアルな挑戦の現場、企業カルチャーや組織づくりの事例など、“今”現場で起きていることをリアルにお届けします- 想定リスナー：これから資金調達を考えているスタートアップ起業家 アジア市場やグローバルでの挑戦に興味があるビジネスパーソン スタートアップで働いているメンバーや、これから関わりたい学生・ビジネスパーソン スタートアップの裏側や今をもっと知りたい投資家や支援者

リスナーの皆さんには、共感や学びを感じてもらうと同時に、「ともに挑戦する仲間」として自然につながっていける関係性を築いていきたいと考えています。ご意見・ご感想もお待ちしております。Ayo!

プロジェクトオーナーのコメント

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 水谷 航己

大きなチャレンジに挑む期待の起業家たちの息遣いを、アジアの鼓動とともにPodcastで皆さまにお届けできることが、とても嬉しいです！

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Community Manager 柏崎 千佳

プレスリリースやテキストでは伝えきれない、挑戦する起業家の皆さんの声や裏側のストーリーを、より身近に感じていただける番組にしていければと願っています。等身大の言葉を届けることで『Ayo! by Genesia.』を聴いていただいた皆さんが共に挑戦する仲間のように感じていただき、繋がれる場になっていけると嬉しいです。

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ General Partner 鈴木 隆宏

ジェネシア・ベンチャーズはおかげさまで9周年を迎え、いよいよ10年目に入ります。この間、未来を創る起業家たちと共に数えきれない挑戦を重ねてきましたが、私たち自身もまた挑戦者であり続けたいと考えています。

生成AIをはじめとするテクノロジーの進化によって、ビジネスの前提が次々と塗り替えられる時代。だからこそ改めて重要になるのは「人」であり、その最前線に立つのがスタートアップの起業家です。『Ayo! by Genesia.』は、こうした起業家の人となりや温度感を、できるだけリアルに、身近に伝えるために立ち上げました。

私たちは東京にとどまらず、インドネシア、ベトナム、インドといった新興国にも活動の場を広げてきました。このPodcastでも、日本国内だけでなく海外に挑む起業家のストーリーを紹介し、より多くの人がボーダーを越えてチャレンジできるきっかけを創出していきたいと思います。

10年目の新たな一歩として、大きなチャレンジに挑む起業家の皆さんの「今」を皆さんと共有できることを楽しみにしています。

制作パートナーのPitPa（株式会社オトバンク）さんにも、心より感謝いたします。

https://pitpa.jp/

会社概要

ジェネシア・ベンチャーズは、シード期（創業初期）のスタートアップへの投資・支援を行っている、独立系のベンチャーキャピタルです。東京、ジャカルタ、ホーチミン、ベンガルールの各拠点のナレッジやリレーションを活用したバリューアップを強みとし、グローバルなネットワークを通じてスタートアップの成長をサポートしています。

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一

事業内容：ベンチャーキャピタル業