【INNISFREE】ブランド誕生より25年間愛され続ける「グリーンティーライン」の進化。リポソーム美容茶葉×セラミドのミルク化粧水＆クリームが10月1日（水）より順次発売！

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、ブランドを代表する「グリーンティーライン」から、潤いバリアの満ちたうるもち肌へ導く化粧水とクリームを新発売します。

『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』を2025年10月1日（水）よりQoo10 INNISFREE公式ストアにて先行発売、2026年1月16日（金）より順次全国発売、 『グリーンティー セラミド バリア クリーム』を2025年10月1日（水）より順次全国発売いたします。

開発背景

毎日の気温・湿度の変動、紫外線や花粉など外的刺激や、ライフスタイルの変化によって肌のバリア機能が低下しやすくなり、「肌がより敏感に感じやすくなった」「年中乾燥が気になる」といったお声をよく聞くようになりました。

こうした背景から、イニスフリーは「肌を守る力＝バリア機能」に着目。今回の新製品は、乾燥・敏感に傾きがちな肌を潤いで包み込み、毎日のスキンケアで“肌本来の力”を育むことを目指して開発されました。

グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー

美容茶葉*¹×セラミド*²の新感覚*³浸透*⁴ミルク化粧水

潤いバリアの満ちたうるもち肌へ

Point 01.

スーパーグリーンティー(TM)*⁵が潤いを引き込んで保湿

イニスフリーの独自成分「美容茶葉」をマイクロサイズにリポソーム化したスーパーグリーンティー(TM)*⁵は、毛穴の1/2,274と超微粒子サイズで、ヒアルロン酸の5倍*⁶もの高い保湿力を持ちます。

肌へ「素早く・深く*⁴・長く」潤いを届けます。

Point 02.

高純度グリーンティーセラミド*²による潤いバリアケア

チェジュ島で収穫された緑茶由来の高純度セラミド*²を配合。乱れた潤いバリアを集中的に整え、潤いが満ちたふっくら弾むようななめらか肌を長時間キープします。

Point 03.

軽やかで深い浸透力*⁴のミルキーテクスチャー

角質層深く届けるための処方技術「ミルクテクスチャーテクノロジー」を採用。

とろみがありながら軽やかで肌馴染みの良いなめらかなテクスチャーで角質層のすみずみまで潤いを届けます。

Point 04.

美容成分を豊富に配合

異なる特性を持つ多種類ヒアルロン酸*⁷やナイアシンアミド*⁸、ペプチド*⁹を配合。

ヴィーガン認証*¹⁰取得、低刺激処方*¹¹、無香料

敏感肌の方のパッチテスト済*¹¹、ノンコメドジェニックテスト済*¹²

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/172_1_e878b184acc8532f5929c94c6a98f4e0.jpg?v=202509160926 ]

グリーンティー セラミド バリア クリーム

美容茶葉*¹×セラミド*²の新感覚*³密封バタークリーム

潤いバリアの満ちたうるもち肌へ

Point 01.

乾燥肌向け処方！瞬時に潤いバリアを形成

乾燥肌、敏感肌向けに設計された独自処方により、塗ってすぐにバリア膜を形成し、スキンケアで補った潤い成分をしっかり肌に留めます。

Point 02.

使い続けるほどに健やかに整い、ゆらぎにくい肌へ

イニスフリー独自成分「美容茶葉」をマイクロサイズにリポソーム化したスーパーグリーンティー(TM)*⁵ が「素早く・深く*⁴・長時間」潤いを届けて乾きがちな肌を満たし、緑茶由来の高純度グリーンティーセラミド*²が角質層のすき間を埋めるように整えます。

使い続けるほどに潤いバリアが整い、ゆらぎにくい肌へ導きます。

Point 03.

ベタつかないなめらかなバターテクスチャー

高保湿クリームなのにベタつく重さがなく、なめらかで肌なじみの良いテクスチャー。

朝のメイク前にもおすすめ。

ヴィーガン認証*¹⁰取得、低刺激処方*¹¹、無香料

敏感肌の方のパッチテスト済*¹¹、ノンコメドジェニックテスト済*¹²

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/172_2_79e6f966036ab40d0386b696cd9375d2.jpg?v=202509160926 ]

長く愛される「グリーンティーライン」

イニスフリーを象徴する「グリーンティーライン」は、16種類のアミノ酸を含む独自の「美容茶葉」から抽出されたチャ葉エキス（保湿成分）を豊富に詰め込んだ人気のスキンケアライン。肌本来の力をサポートし、みずみずしい健康的な素肌を叶えます。

肌のことを考えた低刺激処方*¹¹で、肌質・性別・年齢を超えてどなたでもお使いいただけます。

イニスフリーの中で最も充実した製品ラインナップで、クレンジング・洗顔を始めとしたデイリースキンケアやスペシャルケアなどライフスタイルやシーンに合わせて多様なニーズに対応しています。

*¹ チャ葉エキス（保湿成分）

*² セラミドNP（保湿成分）

*³ 使用感のこと（自社製品内において）

*⁴ 角質層まで

*⁵ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）

*⁶ in vitro試験結果：スーパーグリーンティー(TM)と一般的なヒアルロン酸の有用性の比較による（社内比較）、原料特性に限る

*⁷ 加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）

*⁸ 保湿成分

*⁹ アセチルテトラペプチド-２（保湿成分）

*¹⁰ 韓国ヴィーガン認証院にて

*¹¹ 低刺激テスト済/自社調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）

*¹² すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

INNISFREE について

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

