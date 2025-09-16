こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】幼児～小学生対象 親子で楽しむこども祭 ｢第３回オレンジフェスタ｣を開催
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)では９月２３日（火・祝）「第３回オレンジフェスタ～親子でワクワク体験しよう！～」を開催する。本学広報大使のタッピーによるダンスショー（本学出身の現役テーマパークダンサーも出演！）や盆踊りのほか、大学での学びを幼児・小学生向けにアレンジした企画ブースも用意している。
オレンジフェスタ概要
【日 時】2025年9月23日（火・祝）12:00～16:00
［受付時間 11:45～15:30］
【場 所】拓殖大学 文京キャンパス（東京都文京区小日向3-4-14）
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 護国寺駅下車 徒歩12分
【主 催】拓殖大学オレンジプロジェクトチーム Next Step
【後 援】文京区／文京区社会福祉協議会／文京区教育委員会
【参 加】申込不要／入場無料
【その他】雨天決行
おむつ替えスペース/ベビーカー置き場あり
学生食堂利用可能（11：00～15：00）／キッチンカー出店有り
【H P】https://plan2030.takushoku-u.ac.jp/news/3025/
【注意事項】●ご参加は、保護者同伴でお願いします。お子様のみでの参加はご遠慮ください。
●所持品（貴重品）の管理は個人でお願いします。
●イベント内容・スケジュール等が変更となる場合は、本学ホームページでお知らせします。
●会場では本イベントの記録及び広報のために、スタッフが写真撮影・ビデオ撮影を行います。
拓殖大学の広報・お知らせ・翌年度以降のポスター・web等で利用させていただくことがありますので、予めご了承ください。
●自転車のみ入構可能です。指定の仮設駐輪場へ駐輪してください。
お車でお越しの際は大学周辺の駐車場をご利用ください。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
