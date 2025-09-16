こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学「稲峰祭」にて「肩こり予防教室」を開催します
2025年9月21日(日)13:00から、大学祭「稲峰祭」のイベントとして「肩こり予防教室」を開催いたします。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）の学生プロジェクト「プロジェクトF」（理学療法学科学生主体）は、本学大学祭「稲峰祭」のイベントとして「肩こり予防教室」を開催いたします。
本教室では、肩こりでお悩みの方や関心をお持ちの方を対象に、肩こり予防のストレッチ指導を中心に行います。理学療法学科の学生が主体となり、地域の方々や大学祭来場者の皆さまと一緒に身体を動かしながら、健康づくりに役立つ実践的な活動を展開します。
大学祭のにぎやかな雰囲気の中で、気軽に健康づくりに参加できる本企画は、学生にとっては実践的な学びの場であるとともに、地域との交流を深める機会となります。
取材協力のほどよろしくお願いいたします。
＜開催概要＞
日 時：2025年9月21日（日） 13:00～14:30
会 場：北海道科学大学 C棟2階 C225
内 容：肩こり予防のストレッチ指導など
対 象：肩こりでお悩みの方、肩こりに興味がある方など
定 員：先着40名（空き状況により当日参加可）
参加料：無料
服 装：動きやすい服装
▼本件に関する問い合わせ先
学生課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2380
FAX：011-688-2392
メール：gakusei@hus.ac.jp
