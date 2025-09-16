＜AIGLE x Rouge＞ 初コラボレーションアイテムが9月24日（水）に発売

株式会社ラコステジャパン

フランス発のブランド「AIGLE（エーグル）(https://www.aigle.co.jp/)」は、同じくフランス発のファッションブランドで ジャンヌ・ダマスが手掛ける「Rouge（ルージュ）」との初コラボレーションアイテムを9月24日（水）に発売します。

AIGLE x Rouge

アウトドアウェアにおけるAIGLEの卓越した技術と、ジャンヌ・ダマスの感性が息づくRougeが融合し、パリらしい魅力と機能性を兼ねそろえた特別なこのコレクションは、ブーツを履いて野原を駆け抜けたり、サン・ジェルマン・デ・プレで花束を選んでいるときに突然の雨に降られたり。風に飛ばされそうな傘の代わりにバケットハットを選ぶなど、日常のあらゆる瞬間をスタイリッシュに彩ります。

AIGLE x Rouge

黒地に映える赤いフラワープリントは、ジャンヌ・ダマスの美意識を象徴するモチーフであり、このコラボレーションを象徴するアイコン的なデザインです。

AIGLE独自の防水透湿素材MTDを採用したレインコートは、雨から身を守りながら女性らしいシルエットを美しく引き立てます。プリント柄の帽子と大きめのトートバッグがスタイリングを完成させ、このローズ柄は都会に生きながら自然を夢見るパリの女性たちへのオマージュとなっています。

足元を飾るのはフランス製の新作ブーツ「ルージュコテージ ラバーブーツ」。あらゆる天候に対応し、ラペル状の広めの折り返しが特徴のデザインです。アクセントとしてRoujeが選んだ深みのある赤を取り入れ、セーヌ川沿いや森の中でも、カーマインレッドの縁取りが華やかさを添えます。どんな天候でも軽やかに動く人に、洗練されたエレガンスをもたらします。

AIGLE x RougeAIGLE x Rouge

”Roujeでは、物語のあるブランド―フランスの伝統や真のクラフトマンシップに根ざしたブランドを愛しています。私たちの舞台は、雨に濡れた石畳や、気まぐれに差し込む日差しが入り混じるパリ。だからこそ、スタイルに妥協せず、雨の日でも楽しめるような、機能的でいて魅力的なアイテムをデザインしました。” ージャンヌ・ダマス

アイテム詳細ルージュコテージ ラバーブーツ

価格：\55,000（税込）

品番：ZZFND67

Roujeとのコラボレーションによって誕生したラバーブーツ。英国のカントリークラブに息づくタイムレスなシックさに着想を得たデザインです。エレガンスと機能性を兼ね備えたこのブーツは、洗練されたスタイルを引き立てつつ、悪路や風雨から足元をしっかりと保護します。アウトドアでの散策から街中での装いまで幅広いシーンに対応し、ワードローブにオーセンティックな魅力をもたらします。

ルージュジャケット

価格：\77,000（税込）

品番：ZBFBO89

AIGLEの機能性とRoujeのエレガンスが融合した特別なコラボレーションアイテム。AIGLE独自の防水透湿素材MTDが、雨の日でも快適な着心地を保ちます。Roujeを象徴するフラワープリントがフェミニンで洗練されたスタイルを演出します。

ルージュハット

価格：\14,300（税込）

品番ZRKBO97

雨の日も晴れの日も、スタイルを引き立てるコラボレーションハット。AIGLEならではの撥水機能を備え、突然の雨にも安心。Roujeのアイコニックなフローラルプリントが装いに華やかさを添えます。

ルージュトートバッグ

価格：\16,500（税込）

品番：ZNHBO98

Roujeのアイコニックなフラワープリントが映える、デイリースタイルに寄り添う撥水トートバッグ。

軽やかに持ち歩け、雨の日も安心。たっぷり入る容量で、デイリーから旅行まで活躍します。

ABOUT Rouge

パリジェンヌのエッセンスを纏うブランドRoujeは、パリ在住の大人気インスタグラマー、ジャンヌ・ダマス（Jeanne Damas）によって2016年に設立されたフランス発のファッションブランドです。ジャンヌが追求するのは、時代を超えて愛される「パリジェンヌスタイル」。ヴィンテージからインスパイアされたデザインや、女性らしいシルエットが特徴で、どこか懐かしさを感じさせる中に、現代的な感性が絶妙に融合しています。Roujeのアイテムは、ジャンヌ・ダマス自身のライフスタイルや価値観を反映し、「自然体でありながら洗練された美しさ」を体現しています。

ABOUT AIGLE

-足跡以外の痕跡を残さずに、大いに経験し人生を謳歌するために-

1853年にフランスで誕生したAIGLE（エーグル）は、ブランドを象徴するアイコニックな天然ゴム製ラバーブーツを今もなお職人の手でハンドメイドしています。伝統的なクラフトマンシップから生まれる確かな機能性と耐久性は、アパレルやアクセサリーにも息づき、フレンチシックな洗練を添えながら、全天候に対応するウェザー・プロテクションブランドとして、日常を快適に彩ります。さらに、リサイクル素材の活用などを通じて、環境への配慮にも取り組んでいます。 なお、エーグルはラコステやガント、テクニファイバー、ザ・クープルズを擁するMFブランズ・グループ（MF Brands Group）の傘下で、現在24カ国で369の販売拠点を展開しています。