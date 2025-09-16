栄養と美味しさの両立を実現するアップサイクル＆プラントベース食品ブランド「KAWAÌINE」、ご好評につき、8月に続く9月も期間限定ポップアップを開催

株式会社東京バル

食品加工における大量廃棄、温暖化ガス排出、安全性など食に関する社会課題に取り組みながら、幅広い層に長きに愛される食アイテムをお届けすることを目指し、商品開発を展開する株式会社東京バル（本社：茨城県つくば市、CEO：筒井 宏明・Co-founder：筒井玲子、以下「東京バル」）は、お客様からご好評をいただき、８月に続く9月も、期間限定ポップアップを開催し、当社の基幹ブランド「KAWAÌINE」の各種商品を販売いたします。

期間限定ポップアップは、2025年9月18日（木）～2025年9月24日（水）の間、ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」ルミネエスト新宿店にて開催されます。

当該期間中、ルミネカード10％OFFキャンペーンが行われています。ぜひこの機会にお立ち寄りいただき、「KAWAÌINE」の各種商品をお試しください。

東京バルは、食に関する社会課題に取り組みながら、お子様から大人まで幅広い方々に長きに愛される、栄養と美味しさの両立を実現した食アイテムをNew idea、New flavorにてお届けしています。

「日本の素材の魅力を世界へ発信する」をモットーに、カーボンニュートラルを実現するべく、プラントベースの食品開発を行ってきた東京バルの拠点は、2023 年に茨城に設立した「新素材加工開発LAB 」にあります。東京バルは、設立以降、美味しさに対するプライドを基に、食品加工において捨てられてしまいがちな野菜の葉や皮など栄養価の高い部分×独自のノウハウを用いて、単なるアップサイクル食品の領域を超えた、植物由来のうま味を最大限引き出した、自然で美味しく、身体に良い商品を開発し、全世界に発信してまいりました。

東京バルの基幹ブランドとなる「KAWAÌINE」は、「食材を余すことなく使用し、栄養と美味しさの両立を実現するアップサイクル＆プラントベース食品」を基本コンセプトとした東京バルが手掛ける食品ブランドです。

東京バルは、2025年8月に、「Biop（ビオップ）」イイトルミネ新宿店のポップアップにて、「KAWAÌINE」を限定販売いたしました。東京バルは、当該期間中、茨城県の名産である干し芋の加工残渣を用いた砂糖不使用なのに甘いスナック「皮いいね」、同じく茨城県で生産されたオーガニックジュースを使用した板グラノーラ「THIS IS SALAD」の4アイテム、噛むたびに広がる深い味わいとタンパク質で罪悪感なく気軽に楽しめるカカオと植物プロテインのクランチ「CACAO BITE」を提供しております。

多くのお客様からご好評いただき、続く9月も同様の取り組みを実施するはこびとなりました。

当該期間中は、ルミネカード10％OFFキャンペーンが開催されます。

この機会にぜひお立ち寄りいただき、東京バルが栄養と美味しさを追求して考案した独自のレシピの元、誕生した「KAWAÌINE」をお試しください。

開催概要

期間：2025年９月18日（木）～2025年9月24日（水）

店舗名：「Biople(ビープル)」ルミネエスト新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト B2F

営業時間：平日11:00～22:00、土日祝 10:30～22:00

販売商品

東京バルは、引き続き、食を通じてゆたかな社会の創造に貢献し、アップサイクル素材や植物由来の食材をより多くのお客様に美味しくお届けできるように努めます。

【私たちについて】

現在3歳になる長女はダウン症をもって産まれ、離乳食の際は食が細くなってしまうことが課題でした。少量の食事からでも沢山栄養が摂れるように・・・という想いから、お野菜の皮や葉っぱなど最も栄養価の高い部分をできる限り使いながら娘に与えていました。

最も栄養価の高いお野菜の葉っぱや皮など使いにくい部分は捨てられてしまいがち。そんなお野菜の良いとこどりをしながら食べやすく、美味しく、新しい形でお届けする商品を作ろう！とスタートしたアップサイクルブランドです。Co-Founder 筒井玲子

設立：2019年

本社所在地：茨城県つくば市研究学園5-15-7

URL：https://tokyobal.co.jp/

Instagram：

グローバル https://www.instagram.com/kawaiine_food

日本 https://www.instagram.com/kawaiine_jp