イスタンブール行き特別運賃セールを期間限定で実施

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、日本発イスタンブール行きの特別運賃セールを期間限定で実施します。購入対象期間は2025年9月29日（月）まで、旅行対象期間が2025年11月27日(木)～2026年2月28日(土)です。

イスタンブール行きのエコノミークラス往復航空券に適用される運賃で、期間中にターキッシュ エアラインズ公式サイトやアプリなどでお買い求めいただけます。アジアとヨーロッパが交差する街・イスタンブールでしか出会えない、豊かな歴史と異国情緒あふれる風景を、この特別な機会にお得な運賃でお楽しみください。

【ターキッシュ エアラインズ 特別運賃セール概要】

- 販売期間： 2025年9月29日（月）まで- 対象渡航期間： 2025年11月27日（木）～2026年2月28日（土）

*一部適用除外日あり

*特別運賃の販売座席数には上限設定あり

- 販売チャネル： ターキッシュ エアラインズ公式サイト及び公式アプリなど- 当社公式サイト： https://www.turkishairlines.com/- 対象国際線発着空港： 羽田(HND)、成田(NRT)、関西(KIX)

ターキッシュ エアラインズは、“世界への玄関口”とも称されるイスタンブールへの空の旅を通じて、悠久の歴史と現代都市の躍動が交差する、唯一無二の体験をご提供いたします。

詳細およびご予約は、www.turkishairlines.com(http://www.turkishairlines.com/)、トルコ国内のコンタクトセンター（+90 444 0 849）、または日本のカスタマーサービス（+81 (0)3 3435 0420）、各営業所までお問い合わせください。

*ターキッシュ エアラインズは、本セールに関して独自の判断により変更、中止する権利を有します。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、503機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界131ヶ国353空港、国際線300路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/ (https://www.turkishairlines.com/)

公式Instagramアカウント：Instagram(https://www.instagram.com/turkishairlines)

公式LinkedIn アカウント：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines/)

公式X アカウント：@TurkishAirlines(https://twitter.com/TurkishAirlines)

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、世界中の旅行者に多彩なサービスをシームレスに提供する世界初の航空連合として 1997 年に誕生。エア・トランスポート・ワールド・マーケット・リーダーシップ・アウォードを受賞したほか、『ビジネス・トラベラー・マガジン』とスカイトラックスから最優秀航空連合に選ばれる等、業界で高く評価されています。現在の加盟航空会社は、アドリア航空、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、アビアンカ ・ブラジル航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、スカンジナビア航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス インターナショナル エアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュ エアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界194か国、1,300か所以上の空港に1日当たり1万9,000本以上のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。

詳しくは www.staralliance.com(https://www.staralliance.com/ja/) をご覧ください。