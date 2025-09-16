大人の異世界ファンタジー「魔界王子と魅惑のナイトメア」 カレらの過去にスポットを当てた新章ストーリー「カレルート第0章」リント・ベルフェ（CV.小野賢章）編を9月12日（金）より配信開始

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「魔界王子と魅惑のナイトメア」にて新章ストーリー「カレルート第0章」の配信を開始したことをお知らせいたします。

「魔界王子と魅惑のナイトメア」(以下、「魔界ナイトメア」)は、魔界に君臨する美しき王子たちが、ヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく、甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジーです。2018年の配信開始以降、皆様の応援に支えられ2025年8月に配信7.5周年を迎えました。

配信7.5周年を記念して発表された新章ストーリー「カレルート第0章」は王子たちの過去にスポットを当て、ヒロインと出会う前の過去のお話が中心となります。お話を通して今よりもさらにカレの内面を知り、より深い絆を感じていただけるストーリーをお届けいたします。

「カレルート第0章」第1弾は脱力系愛されエンジェル リント・ベルフェ編です。リントが今まで向き合えなかった辛い過去とは……？カレの秘めていた想いに迫り、ヒロインと共に向き合っていくストーリーは必見です。

また、リントの「カレルート第0章」の配信を記念して、アプリ内では様々なキャンペーンやイベントも開催しております。この機会にぜひ「魔界ナイトメア」にて、魅惑的で甘いストーリーをお楽しみください。

魔界王子と魅惑のナイトメア公式サイト： https://products.voltage.co.jp/makai/(https://products.voltage.co.jp/makai/)

魔界王子と魅惑のナイトメア公式X（@makai_nightmare）: https://x.com/makai_nightmare(https://x.com/makai_nightmare)

魔界王子と魅惑のナイトメア公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w(https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w)

新章シリーズ「カレルート第0章」とは

これはカレの過去を知る物語──

あの時、あの事件がなかったら…

あの時、あの人に出会っていなかったら…

あの時、あの場所にいなかったら…

語られるのは秘めてきた記憶

カレが抱えていた想いを知ったとき

アナタとの絆はより深まる──…

「カレルート第0章」リント・ベルフェ編

脱力系愛されエンジェル リント・ベルフェ

CV.小野賢章

◆プロフィール

身長：180cm

体重：65kg

誕生日：6月23日

性格：無口、脱力系

好物：食事が面倒なため、簡単に摂取できるものを好む。

趣味：寝ること。のんびりすること。

◆「カレルート第0章」リント・ベルフェ編あらすじ

婚約者である２人は、パーティーに参加するためベルフェ国へと戻り、

とある古いブローチの台座を見つける。

リントの脳裏に蘇るのは、つらい思い出と後悔。

それでも、大切な人がそばにいるから乗り越えられると信じ、

リントは過去と向き合うことを決意して──

エンドクリア特典

「カレルート第0章」リント編の「スパイシーエンド」をクリア

すると「ミルクティーベージュの耳掛けウェーブヘア」、「ハニーエンド」をクリアすると「ロングラッシュのエメラルドアイ」をエンドクリア特典としてそれぞれ獲得できます。

また、両エンドをクリアすると「ベルフェ城のリントの部屋」も獲得することができます。

「カレルート第0章」リント・ベルフェ編 配信記念キャンペーン開催！

１.お得な「リント0章応援セット」を販売

リント本編ストーリー第0章のミッションアバターとリント専用

ラブパス、リント体力が入ったお得なセットを販売しております。

お得なセットでリントのストーリーをどんどん読み進めよう♪

【販売期間】販売中～9月23日（火） 23:59

２.リントルート第0章配信記念キャンペーン

今なら期間中にリントルートの対象話数を読了すると、限定ちびカレ＆待ち受け＆手紙をプレゼント！

今しか手に入らない限定特典となりますのでお見逃しなく！

【開催期間】開催中～9月26日（金） 23:59

３.新作ガチャ「雲の上のノーブルコーデCollection」

リントの本編ストーリー第0章の配信を記念して、新作ガチャを配信しております。リントにぴったりの気品あるふわふわコーデで着飾ってお楽しみください♪

【開催期間】開催中～9月26日（金） 23:59

イベント「バトルエクリプス～The Stage Theater～」

限定アバターを手に入れることができるイベントを開催中です。

今回は動くちびカレ「くるりんウインクリント」が登場！

本編ストーリーを読み進めるともらえる「ハート」を集めて

この機会しか手に入らないアバターをGETしてください★

【開催期間】開催中～9月19日（金） 21:59

「魔界王子と魅惑のナイトメア」について

魔界に君臨する美しき王子たちが、ヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく、甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジーです。

キャラクターたちによる、ヒロインの奪い合いが楽しめる「ハーレムルート」と、特定のカレとの特別なストーリーが楽しめる「カレルート」がございます。現在は各キャラクターにスポットを当てた個別のストーリー追加を展開しております。

「魔界王子と魅惑のナイトメア」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)