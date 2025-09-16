大人の異世界ファンタジー「魔界王子と魅惑のナイトメア」 カレらの過去にスポットを当てた新章ストーリー「カレルート第0章」リント・ベルフェ（CV.小野賢章）編を9月12日（金）より配信開始
株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「魔界王子と魅惑のナイトメア」にて新章ストーリー「カレルート第0章」の配信を開始したことをお知らせいたします。
「魔界王子と魅惑のナイトメア」(以下、「魔界ナイトメア」)は、魔界に君臨する美しき王子たちが、ヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく、甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジーです。2018年の配信開始以降、皆様の応援に支えられ2025年8月に配信7.5周年を迎えました。
配信7.5周年を記念して発表された新章ストーリー「カレルート第0章」は王子たちの過去にスポットを当て、ヒロインと出会う前の過去のお話が中心となります。お話を通して今よりもさらにカレの内面を知り、より深い絆を感じていただけるストーリーをお届けいたします。
「カレルート第0章」第1弾は脱力系愛されエンジェル リント・ベルフェ編です。リントが今まで向き合えなかった辛い過去とは……？カレの秘めていた想いに迫り、ヒロインと共に向き合っていくストーリーは必見です。
また、リントの「カレルート第0章」の配信を記念して、アプリ内では様々なキャンペーンやイベントも開催しております。この機会にぜひ「魔界ナイトメア」にて、魅惑的で甘いストーリーをお楽しみください。
魔界王子と魅惑のナイトメア公式サイト： https://products.voltage.co.jp/makai/(https://products.voltage.co.jp/makai/)
魔界王子と魅惑のナイトメア公式X（@makai_nightmare）: https://x.com/makai_nightmare(https://x.com/makai_nightmare)
魔界王子と魅惑のナイトメア公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w(https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w)
新章シリーズ「カレルート第0章」とは
これはカレの過去を知る物語──
あの時、あの事件がなかったら…
あの時、あの人に出会っていなかったら…
あの時、あの場所にいなかったら…
語られるのは秘めてきた記憶
カレが抱えていた想いを知ったとき
アナタとの絆はより深まる──…
「カレルート第0章」リント・ベルフェ編
脱力系愛されエンジェル リント・ベルフェ
CV.小野賢章
◆プロフィール
身長：180cm
体重：65kg
誕生日：6月23日
性格：無口、脱力系
好物：食事が面倒なため、簡単に摂取できるものを好む。
趣味：寝ること。のんびりすること。
◆「カレルート第0章」リント・ベルフェ編あらすじ
婚約者である２人は、パーティーに参加するためベルフェ国へと戻り、
とある古いブローチの台座を見つける。
リントの脳裏に蘇るのは、つらい思い出と後悔。
それでも、大切な人がそばにいるから乗り越えられると信じ、
リントは過去と向き合うことを決意して──
エンドクリア特典
「カレルート第0章」リント編の「スパイシーエンド」をクリア
すると「ミルクティーベージュの耳掛けウェーブヘア」、「ハニーエンド」をクリアすると「ロングラッシュのエメラルドアイ」をエンドクリア特典としてそれぞれ獲得できます。
また、両エンドをクリアすると「ベルフェ城のリントの部屋」も獲得することができます。
「カレルート第0章」リント・ベルフェ編 配信記念キャンペーン開催！
１.お得な「リント0章応援セット」を販売
リント本編ストーリー第0章のミッションアバターとリント専用
ラブパス、リント体力が入ったお得なセットを販売しております。
お得なセットでリントのストーリーをどんどん読み進めよう♪
【販売期間】販売中～9月23日（火） 23:59
２.リントルート第0章配信記念キャンペーン
今なら期間中にリントルートの対象話数を読了すると、限定ちびカレ＆待ち受け＆手紙をプレゼント！
今しか手に入らない限定特典となりますのでお見逃しなく！
【開催期間】開催中～9月26日（金） 23:59
３.新作ガチャ「雲の上のノーブルコーデCollection」
リントの本編ストーリー第0章の配信を記念して、新作ガチャを配信しております。リントにぴったりの気品あるふわふわコーデで着飾ってお楽しみください♪
【開催期間】開催中～9月26日（金） 23:59
イベント「バトルエクリプス～The Stage Theater～」
限定アバターを手に入れることができるイベントを開催中です。
今回は動くちびカレ「くるりんウインクリント」が登場！
本編ストーリーを読み進めるともらえる「ハート」を集めて
この機会しか手に入らないアバターをGETしてください★
【開催期間】開催中～9月19日（金） 21:59
「魔界王子と魅惑のナイトメア」について
魔界に君臨する美しき王子たちが、ヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく、甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジーです。
キャラクターたちによる、ヒロインの奪い合いが楽しめる「ハーレムルート」と、特定のカレとの特別なストーリーが楽しめる「カレルート」がございます。現在は各キャラクターにスポットを当てた個別のストーリー追加を展開しております。
「魔界王子と魅惑のナイトメア」
■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）
■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上
※機種によりご利用いただけない場合がございます。
■権利表記 ： (C)Voltage
※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
ボルテージ会社概要
社名：株式会社ボルテージ
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階
代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）
『ボル恋』について
『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。
好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。
『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)