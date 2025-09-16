ミナトホールディングス株式会社

ミナトホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼グループCEO：若山健彦、証券コード：6862、以下「ミナトHD」）のグループ会社である株式会社エクスプローラ（以下「エクスプローラ」）は、2025年10月1日付で宇都宮開発センターを新設いたします。本開発センターは、函館・札幌・横浜・大阪に続く全国で5拠点目となります。

エクスプローラは、ソフトウェアとハードウェアの両分野において、製品企画から量産まで一貫したサービスを提供しており、特に確かな安全性と高度な信頼性が求められる医療機器や産業機器の分野で、その技術力が高く評価されています。このたびの宇都宮開発センターの開設により、北関東および東北エリアにおけるお客様に向けてより密着した開発設計ソリューションを提供することができるようになります。宇都宮開発センターを通じてお客様のさらなる発展に貢献するとともに、医療機器や半導体製造装置など、産業機器向けを中心としたビジネス展開をさらに加速してまいります。

今回の宇都宮営業所の開設は、エクスプローラの事業拡大のみならず、ミナトHDグループ全体の競争力強化と事業展開の加速にもつながるものであり、グループとしてのサービス展開をさらに拡充してまいります。

＜ 宇都宮開発センターの概要 ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116037/table/37_1_dfdbbee45da30c1d80753dd6a289f442.jpg?v=202509160926 ]