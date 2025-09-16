【明治記念館】“旬の味覚を五感で堪能！”　芳醇な香りが魅力の松茸を土瓶蒸しや天麩羅、小鍋等で愉しめる「松茸づくし会席（36,300円・税サ込）」を懐石料亭「花がすみ」にて期間限定でご提供します

明治記念館

　明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）内の懐石料亭「花がすみ」では、秋が旬の松茸を思う存分に愉しめる「松茸づくし会席（36,300円・税サ込）」を令和7年10月31日（金）迄の期間限定でご提供いたします。


　数々の賓客を迎えてきた明治記念館で、接待や記念日のご会食など、大切なひとときをお愉しみください。



※ご提供期間：令和7年10月31日（金）迄



https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hanagasumi/reserve


※特別な日のお祝いや接待のご用命は電話でもお受けしております



TEL：03‐3746‐7733


営業時間


平　日：11:30 ～ 22:00（L.O. 20:30）
土日祝：11:30 ～ 21:30（L.O. 20:00）



※全日事前予約制


※定休日：年末年始・夏期メンテナンス時


※2名様から48名様までの椅子席か掘りごたつの7つの個室をご用意しております




●献立

先　付　　焼き松茸浸し　ずわい蟹　菊菜　零余子　蟹酢ゼリー
土瓶蒸し　松茸　真鯛　海老　銀杏　三つ葉　酢橘
造　り　　鮪　縞鯵　車海老　あしらい　山葵　土佐醤油
焼　物　　松茸と銀鱈西京の杉板挟み焼き　蓮根　柚子　はじかみ　栗渋皮煮
小　鍋　　松茸と飛騨牛のすき煮　焼き豆腐　葱　生麩　温泉玉子
天麩羅　　松茸　鱚　車海老　烏賊　茄子　南瓜　塩　酢橘　天つゆ
食　事　　松茸と秋味の炊き込み御飯　いくら　三つ葉　赤出汁　香の物
水菓子　　柿　梨　葡萄　柘榴




※3日前までにご予約ください
※表示価格には消費税および10％のサービス料が含まれております。別途、室料を頂戴いたします
※諸事情によりお料理の内容が一部変更になる場合がございます
※食物アレルギーをお持ちのお客様はご予約時にお申し付けください
※キャンセルにつきましては、前日より料理代金の70％、当日は100％を頂戴いたします



https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hanagasumi/reserve


●懐石料亭「花がすみ」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hanagasumi/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hanagasumi/)




完全個室の懐石料亭「花がすみ」


東京の都心とは思えない落ち着いた佇まい

　完全個室の懐石料亭「花がすみ」は、都会の喧騒を忘れさせてくれる明治神宮外苑の一角にあります。豊かな緑のその先に佇む、風情あふれる石畳小路が特長の懐石料亭「花がすみ」。日本の伝統の中で磨き抜かれた日本料理の神髄を、四季折々の移り変わりを意識し、吟味した食材で巧みに表現。一皿ごと、一椀ごとに込められた料理人の粋と繊細な感性を心ゆくまでご堪能ください。


●明治記念館について

https://www.meijikinenkan.gr.jp/





　明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館赤坂離宮のある場所に竣工された建物を明治神宮外苑の一角に移築したものです。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。


　昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。


　令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。



