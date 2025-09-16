循環型社会の実現に向けた取り組みを強化　RENU素材を活用したサステナブルTシャツを着用開始のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocks（所在地：千葉県浦安市）は、オフィシャルサプライヤーである株式会社ドームおよびドーム社の循環パートナーの株式会社ECOMMITと協働を開始している、不要になった衣類を回収・再資源化する「ウェア循環プログラム」（2025年4月23日リリース：ウェアリサイクルにより新たな服へ 「ウェア循環プログラム」の開始 | URAYASU D-Rocks(https://urayasu-d-rocks.com/news/csr/index_1642.html)）の一環として、伊藤忠商事株式会社が展開するリサイクルポリエステルブランド「RENU（レニュー）」のプロジェクトを通じた再生繊維素材（再生ポリエステル）を活用し、株式会社ドームで製品化したTシャツを着用し、今後開催される各種イベント等に参加をいたします。

本取り組みは、ファッションロス削減やCO2排出量の低減を目指すものです。回収されたポリエステル100％の衣類の一部は、伊藤忠商事株式会社が展開する「RENU」プロジェクトを通じて再生され、今回のTシャツに採用されています。

浦安D-Rocksは、スポーツを通じて持続可能な社会の実現に貢献するため、今後も環境に配慮した取り組みを積極的に推進してまいります。

【各関係会社概要】

■株式会社ドーム

【代表者】 井出 和仁

【所在地】 東京都江東区有明1-3-33

【URL】 https://domecorp.com/

【設立】 1996年5月8日

【事業内容】各種スポーツ用品の製造・販売

■株式会社ECOMMIT

【代表者】 川野 輝之

【所在地】 鹿児島県薩摩川内市水引町2803

【URL】 https://www.ecommit.jp/

【設立】 2008年10月1日

【事業内容】循環型社会に向けたインフラ・システム開発およびリユース・リサイクル事業