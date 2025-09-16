【ピークデザイン動画公開中】アメリカの「Peak Design」より新色発売 - 紹介動画を銀一スタジオショップYoutubeチャンネルにて一挙公開

銀一株式会社

高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグ、デザインと機能を追求した「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しているアメリカの「Peak Design（ピークデザイン）」。

この度、2025年9月12日（金）に、待望の新色コレクションを発売いたしました。

新色発表に伴い、各製品の特長や使い方をより深くご理解いただけるよう、各製品の実際の質感や使い勝手を体感できる紹介動画を、銀一スタジオショップ YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@ginichi_shop)にて公開しています。

新たな魅力をまとった最新カラーによって、クリエイティブな活動がさらに鮮やかに、より個性的に彩られます。

【紹介動画のポイント】

・ピークデザインのブランド理念と取り組み

・カラーバリエーションと、それぞれのメッセージ

・利便性を高めるこだわりのギミック

・各アイテムの組み合わせや使用イメージ

【待望の日本発売！】PeakDesign(ピークデザイン)から４つの新色登場！時代のその先へ！Part1

https://youtu.be/lLOWl7d98ZU?si=UHh8bH9AFeCO1D1g

新カラーから見るピークデザインの伝えたいメッセージとカラーの特徴をまとめて、わかりやすくご紹介。

【商品紹介】PeakDesign(ピークデザイン)ストラップ＆キャプチャーの新カラーと機能紹介 Part2

https://youtu.be/maTOPpboMUo?si=qHdf8oz3JddHc0V1

ピークデザインのカメラ脱着システム「キャプチャー」や、ストラップの着脱を可能にする「アンカーシステム」のストラップシリーズに新色が登場。各機能も改めてご紹介。

【商品紹介】PeakDesign(ピークデザイン)カメラバッグをまとめてご紹介！新カラーのこだわりも！ Part3

https://youtu.be/J89SWPHSfRk?si=uduK6UiEAImhybtl

ピークデザインの代表作「エブリデイバッグ」に新色が登場しました。各モデルについて、カラーごとのポイントとバッグの特徴をまとめました。

【商品紹介】PeakDesign(ピークデザイン)トラベルバッグとポーチ類の新カラー＆機能紹介 Part4

https://youtu.be/v8PSoTmZZ-c?si=9GIXaAFz_gIYDh5g

キューブとの組み合わせでカメラバッグとしても、さまざまなシーンで活躍するトラベルバックシリーズから、新色の登場でより選ぶ楽しさが出たポーチ類をご紹介。

新しいピークデザインの世界を、是非、動画でご体感ください。

▼ピークデザイン新色ご紹介ページ

https://www.peakdesign-japan.com/new-color-2025

■ 新カラー製品ラインナップ

新色のラインナップ、製品の詳細はこちらからご確認いただけます。

時を超える魅力を備えた製品ラインナップをお届けします。

Everyday Bags（エブリデイバッグ）(https://www.peakdesign-japan.com/everyday-bags)

撮影からデイリーユース、旅行先でのお出かけに

Travel Bags（トラベルバッグ）(https://www.peakdesign-japan.com/travel-bags)

選べるサイズ展開で、あらゆるスタイルの旅行に

Packing Tools（パッキングツール）(https://www.peakdesign-japan.com/packing-tools)

バリエーション豊かなパッキングツールで、バッグをカスタマイズ

Camera Gear（カメラギア）(https://www.peakdesign-japan.com/camera-gear)

細部までこだわり、撮影をより便利に、スマートに

※ ソフトグッズには、環境への負荷を軽減する PFAS フリーのコーティングを施しています。

※ 掲載の写真は、印刷を含め実物と多少異なる場合があります。

◆ ピークデザイン製品 販売エリア

Peak Design Tokyo（銀座）、銀一スタジオショップ（月島）のほか、オンラインショップを含む、全国の正規販売店(https://www.ginichi.co.jp/information/topics/7051/)にてお求めいただけます。

※ Peak Design Tokyo（銀座）の営業日・営業時間は、ショップのX（旧：Twitter）をご確認ください。

https://x.com/PeakDesignTokyo

ピークデザイン製品のその他ラインナップや取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイト(https://www.peakdesign-japan.com/)をご覧ください。

【重要】ピークデザイン製品の偽造品に関するご注意

近年、ピークデザイン製品の偽造品（偽物）が、インターネット通信販売サイトやインターネットオークションにおいて、流通・出品されていることが確認されました。

これらの偽造品はピークデザインの品質基準を満たしておらず、性能や安全性が損なわれ、お客様に不利益をもたらす可能性がございます。

お客様に安心してご使用いただくためにも、ピークデザイン製品をご購入いただく際には、必ず正規販売店をご利用いただきますようお願い申し上げます。

本件に関しては、銀一ホームページ掲載のご案内をご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/information/topics/43647/

ピークデザイン（Peak Design）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。



その他、ピークデザイン製品については、ピークデザイン国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ ピークデザイン製品は全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※ 本プレスリリースに掲載の画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。